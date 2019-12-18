Ne güzel bir kelime hasret duymak, özlemek, kavuşma arzusuyla yanıp tutuşmak. Son zamanlarda gençlik bir aşk ve sevda uğruna, ulaşılmaz uğruna ve gelecekte kavuşma uğruna söylediği şeyleri şimdi “iş bulma” umudu için söyler hale geldi.

TÜİK Eylül 2019 ayı işsizlik verilerini açıkladı. Çalışma çağındaki işsizlik oranlarında 817 bin kişi artarak, 4 milyon 566 bin kişi olmuş. Ne enteresan değil mi? Topluma işsizlik rakamları açıklanırken, bazen hissedilen bir duyguyla uzaklara bakarak dalarız ya, tam o zaman farkında olmadığımız ve derinden kulağımıza gelen hüzünlü bir şarkı gibi hissettiriyorlar. Çok çok uzaklardan ve derinden geliyormuş gibi.

Bazılarına göre, sadece bu melodiyi duymak yetiyor. Hüzünlü ve acı verici kısmı yok sayıyorlar. Televizyon izlerken birden karşımıza çıkıyor ve 420 kişi alınacak “İş’e” tam 35 kat fazlası yaklaşık 15 bin kişi kısa sürede müracaat ediyor. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin geçici işçi alacağını duyurması ve başvuruyu da çok kısa tutmasına rağmen bu devasa kalabalık, resimdeki uzunca bir yol kıvrımı gibi uzaklara doğru görünmez olan bir görüntü oluşuyor.

Ekonomideki daralama, işyeri küçülmeleri, konkordato başvuruları derken gelip en sonunda çalışanların ekmeğine, aşına son vermek oluyor. İşletmelere geçici nefes aldırmalar yetmiyor. Son dönemlerde işçinin ücretini ödeyemeyen işverenin yararlandığı krediler ve Ücret Garanti Fonu olmuş olsa bile. Ne yazık ki, bu fonun istatistikleri 2019 yılında yayınlanmamaktadır. Ne kadar işçinin bu fondan geçici olarak faydalandığını bilmemekteyiz.

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre, işsizlik, eylül ayında yıllık bazda yüzde 2,4’lük artışla yüzde 13,8’e geldi. Resmi rakamlara göre ülkedeki işsiz sayısı 4 milyon 566 bine gelirken, genç işsizlikte durumun oldukça korkutucu boyutlara geldiği ve toplumun her kesimini ilgilendirir hale geldiği görülmektedir.

Bu istatistikler sadece bir rakamdan ibaret değil. Toplum, içerisinde beklentileri olan insan için çalışma umudu, gelecek sevinci ve hüzünü içinde taşıyan duygulardan oluşmaktadır. Gelecek umudu denilince de akla gençler gelmektedir. Toplumun yarınları.

Ya bunları dünyaya getiren onları yemeyip yediren giymeyip giydiren aileler. Doğduğu günden başlayarak bir iş bulana kadar, desteğini esirgemeyen ailelerin de tabi ki beklentileri olacaktır. Daha iyi bir hayat kursunlar, kendilerini geleceğe hazırlasınlar diye, ilkokuldan başlayıp bir üniversite bitirene kadar her türlü zorluğa katlanan aileler.

Ya umutları? Neredeyse her köşe başına bir üniversite kurarak, genel vasıflara göre eğitim alan öğrenciler, okul bittiğinde iş bulamamaktadırlar. İş ile işgücü arasındaki uyumsuzluk âdeta işsiz genç üretmektedir. Nüfus, işgücü artışı oranının iş yeri artış oranından fazla olması işsizliği artıran diğer bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.

Her üniversiteliye iş bulmak zorundamıyız yaklaşımı, biraz da çaresizlikten kaynaklanan, sorumluluktan kurtulmanın yeni bir yolu olarak gözükmektedir. Sosyal devletin kapsayıcı sorumluluğundan uzaklaşmak, bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler anlayışı ve sonuçta ben herkese iş mi bulacağım anlayışına kadar götürmektedir. Üniversite mezunları arasında her geçen ay işsizlik oranı artarak sürmektedir.

Türkiye, ihtiyacı olan ürünü yurtiçinde üretemiyor, işgücünü istihdam edemiyor. Bu sorunun başında plansızlık gelse de sonuç olarak nüfusun büyük bir bölümü niteliğine uygun bir çalışma hayatı içinde değil.

Genç işsizlik oranı 2018 yılının eylül ayında yüzde 21,6 olurken, bu oran 2019 yılının eylül ayında ise yüzde 26,1 seviyesine ulaştı. Genç işsizler arasında bir de ne yaptığı bilinmeyen kayıp kesim var ki, evlere şenlik.

Eğitimde ya da istihdamda yer almayanların oranı, TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre artmaya devam ediyor. 2019 yılının eylül ayında gençler arasında, eğitimde ya da istihdamda yer almayanların oranı yüzde 28,6’ya ulaştı. Bu oran, erkeklerde yüzde 20,5 seviyesindeyken, kadınlarda ise yüzde 37’ye kadar ulaştı.

İşsizlik oranı tüm eğitim gruplarında önceki yıla kıyasla büyük ölçüde arttı; en yüksek genç işsiz sayısı 15-34 yaş grubunda 1 milyon 516 bin kişi ile ortaokul ve lise mezunlarında gözlemlendi.

Bu yaş grubundaki üniversite mezunu işsiz sayısı 991 bine çıkı. Eğitime harcanan para, zaman ve emek iş gücü piyasasında karşılığını bulamadı. Bir Partinin hazırladığı rapordan derlenen verilere göre, Türkiye’de 15-29 yaş aralığında 20 milyon insan yaşıyor. Bunlardan 5,5 milyonu öğrenci, 6 milyonu çalışıyor, 2,5 milyonu hem çalışıyor hem okuyor, 6 milyonu ne çalışıyor ne okuyor. 6 milyon genç “kayıp nesil” olarak yetişiyor. Söz konusu kayıp gençlerin önemli bir bölümü iş bulma umudunu yitirdiği için iş aramayı bırakmış durumda. Okula devamsızlıkta 53 ülkenin eğitim istatistikleri karşılaştırıldığında Türkiye altıncı sırada yer alıyor.

Bir eğitimciye, bir öğrencinin, üniversiteyi bitirene kadar, kaç sınava giriyor diye sorulan soruya verdiği cevap, yaklaşık 800 sınav diye yanıtlıyor. Genç işsizler ve eğitimli genç işsizler, o kadar süre eğitimde geçen zamanlarında katlandıkları maliyetin karşılığını alamıyorlar. Eğitimde geçirdikleri zamanı ve eğitimi gereksiz görür hale gelmektedirler. Katlandıkları bu zorluklar karşısında geleceğe duydukları güven saygı ve umut azalmaktadır.

Toplumsal bir halsizlik durumuna gelen işsizlik, gençlere okullarda çürüttükleri dirseklerini her defasında sınandıkları sabırlarını zorlayan bir acıyla, çaresizlikle duyulan bir şarkının tınıları hüzün ve acıyla geleceğe UMUTLA bakmalarına engel olmaktadır.