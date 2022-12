Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları’nın galası İstanbul’da yapıldı

- Reklam -

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın her yıl geleneksel olarak düzenlediği Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları’nın gala gecesine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “Ve Sahne Gençlerin” sloganıyla düzenlenen organizasyona, Bakan Kasapoğlu’nun yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, sunucu Bekir Develi ve Cansu Cana Özgen, oyuncu Nevra Serezli, yazar Ümit Meriç, eğitmen Yavuz Yiğit, müzisyen Yücel Arzen, tiyatro oyuncusu Nuri Gökaşan, ses sanatçıları Elif Buse Doğan, Fettah Can, İbrahim Sadri, Şükriye Tutkun, Sinan Akçıl ve Ersay Üner yer aldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde 2 binden fazla davetlinin katılımıyla gerçekleşen gecede, yarışmalarda dereceye giren gençler ödüllerini alanında uzman isimlerin ellerinden aldı.

Sunuculuğunu Eser Yenenler’in üstlendiği gecenin sonunda davetliler Manga konseri ile unutulmaz anlar yaşadı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gecede yaptığı konuşmada her yıl geleneksel hale gelen ‘Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları’nın bu yıl da büyük bir heyecan ve başarı ile neticelendiğini belirtti.

Kasapoğlu, 30 bine yakın gencin bu süreçte tüm hünerlerini sergilediğini belirterek, “Gençlerin bu başarıya ulaşması çok büyük bir gurur ve heyecan vesilesi. Dereceye girsin ya da girmesin canla başla çalışıp bende varım diyen ve bu uğurda alınteri döken tüm gençlerimiz bizim gönlümüzde çok kıymetlidir ve çok özeldir. Güzellikte ve iyilikte yarışanlar için hiçbir zaman kaybetmek yoktur. Tüm yarışmalara katılan gençlerimizi gönülden kutluyorum.” dedi.

Kültürde, sanatta, eğitimde, sosyal faaliyetlerde ve sporda çok geniş bir hizmet yelpazesini gençlere sağladıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Projelerimizde yatırımlarımızla, icraatlarımızla her zaman gençlerimizin yanında, onlarla birlikte olma gayretimiz var” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise bakanlık olarak her alanda olduğu gibi, kültür ve sanat alanında da gençlerin yanında olduklarını dile getirdi.

2023 başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sekiz yıldır düzenlediği kültür ve sanat yarışmalarıyla, gençlerin sanata sahip çıkan bireyler olarak yetişmesini hedefliyor.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağ 2), Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları’nda dereceye giren gençlere ödüllerini verdi.

Gençlere yönelik Şiir Okuma Yarışması, Tiyatro Yarışması, Bilgi Yarışması, Ses Yarışması ve Türkiye Münazara Ligi gibi kategorilerle gençlerin yeteneklerini desteklemeyi amaçlayan “Kültür ve Sanat Yarışmaları”nın Türkiye finalleri geçtiğimiz haftalarda Ankara’da gerçekleşti. Katılımın her sene daha da arttığı yarışmalara, bu yıl yaklaşık 30 bin kişi başvurdu.

2023 yılında düzenlenecek “Kültür ve Sanat Yarışmaları”na katılmak isteyenler için ise başvurular 10 Ocak’a kadar devam edecek.