Genç tiyatrocuların yetenekleri ödüllendirildi

İstanbul’daki liselerin tiyatro gruplarının performanslarını sergilediği İSTEK Dramafest’in ödül töreni gerçekleştirildi.

Bu yıl İSTEK Okulları tarafından sekizincisi düzenlenen festivalde daha önce, sinema ve tiyatro oyuncularından oluşan jüri karşısında oyunlarını sergileyen genç tiyatrocular ödüllerini sanatçıların elinden aldı.

İSTEK Semiha Şakir Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Jüri Başkanı Serdar Yeğin, “Bu festivalde iki grup var. İSTEK Okullarının kendi içindeki okullardan bir yarışma düzenleniyor. Daha sonra dışarıdan katılımcı okulların olduğu başka bir organizasyon daha oluyor. İkisinin de jürileri farklı. 20 tane başvuru vardı. Bu başvuruların içerisinden 10 tane video gönderiyorlar. Bu videolar incelendikten sonra 10 tane oyun seçildi. Bu oyunların gösterimleri sergilendikten sonra şu şekilde değerlendirdik. Belli bir zaman sınırlaması var, kesinlikle profesyonel oyuncu barındırmamalı, kendi okul bünyesindeki oyuncuları değerlendirmeli ve yaş sınırlaması var. Öncelikli olan öğrencilerin kendisinin yaptığı kolektif çalışmalar öne geçiyor. Bu festival tiyatroya başlamak veya tiyatro ile uğraşmak isteyen bütün katılımcıların daha iyi olabilmesi için itici güç olarak kullanılıyor. Geleceğin sanatçıları olabilme potansiyelleri var. Onlara bir yol açma, hedefe doğru gönderme amacıyla yapılmış bir festival” dedi.

İÇLERİNDE SANATÇI OLABİLME POTANSİYELİ OLAN ÖĞRENCİLER VAR

Oyunları değerlendirme sürecinde nelere dikkat ettiklerini belirten jüride yer alan sinema ve tiyatro oyuncusu Süreyya Güzel ise, “Genel olarak ekibin dinamiğine baktık. Ne kadar eğleniyorlar, beraber olmaktan ne kadar keyif almışlar, drama hocalarıyla nasıl bir diyalog içine girmişler? Zaten genelde çok iyi çalışmış oldukları için zor oldu işimiz. Oyunun yapısına uyup uymamalarına, rollerine nasıl yaklaştıklarına bakıldı. Seyircinin tepkisi de bizim için efektif oluyor. En az iki ya da üç tane oyuncu veya sanatçı olabilme potansiyeli olan çocuk seyrettik. Çok yetenekliler. Kendilerini ifade etmek, iletişim, kendilerini daha yakından tanıma ile başlayıp, sonrasında kendini sanatsal anlamda ifade etme biçimine dönüştüğü için bu hikâye faydası sonsuz. Ekmek gibi bir şey bu” şeklinde konuştu.

Festivalde sahnelenen oyunlar en iyi oyun, en iyi dekor, en iyi kostüm, en iyi yönetmen, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi müzik, jüri özel ödülü ve mansiyon kategorilerinde değerlendirildi.

İŞTE ÖDÜL ALANLAR LİSTESİ

En İyi Müzik: Keşanlı Ali Destanı – FMV Erenköy Işık Okulları

En İyi Kostüm: 12. Gece – Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi

En İyi Dekor: Buzlar Çözülmeden – Pendik Final Lisesi

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Dilan Erbaşı (Kafkas Tebeşir Dairesi) – Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Barış Apaydın (Savaş Baba) – TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi

En iyi Kadın Oyuncu: Duygu Kula (Üçüncü Reich) – Güngören Genç Osman İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi

En İyi Erkek Oyuncu: Enes Akyüz, (Savaş Baba) – TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi

En İyi Oyun: Üçüncü Reich – Güngören Genç Osman İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi

En İyi Yönetmen: Savaş Baba (TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi)

Jüri Özel Ödülü: Mutfak – Kadıköy Anadolu Lisesi

İSTEK OKULLARI KATEGORİSİ

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ece Su Öztürk (Yedi Kocalı Hürmüz) – İSTEK Atanur Oğuz Lisesi

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Tan Topaloğlu (12. Gece) – İSTEK Bilge Kağan Lisesi

En iyi Kadın Oyuncu: Eylül Cansızoğlu (Yedi Kocalı Hürmüz) – İSTEK Atanur Oğuz Lisesi

En İyi Erkek Oyuncu: Tibet Yalçın (Yedi Kocalı Hürmüz) – İSTEK Atanur Oğuz Lisesi

En İyi Oyun: Yedi Kocalı Hürmüz – İSTEK Atanur Oğuz Lisesi