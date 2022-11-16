Genç Otonomi Başkanı Tayfun Erden: OTOMOBİLLERDE FİYAT ARTIŞI DEVAM EDECEK

- Reklam -

ALİ BARAN FAYIK

“Yeni yıl itibari ile araçlarda fiyat artışı bekliyoruz. Çip krizi hala devam ediyor. Aynı zamanda otomotiv üretiminde ham madde eksikliği devam ediyor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ÖTV indirimlerine yönelik yaptığı açıklamalara karşı Genç Otonomi Başkanı Tayfun Erden gazetemize konuya dair açıklamalar yaptı.

EKONOMİK BUHRAN VE KUR DALGASI SIFIR ARAÇLARI YÜZDE 80’LİK DİLİME ÇEKTİ

ÖTV indirimi, matrah artırımı beklentileri üzerine iddialar ortaya atılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobil almak isteyen vatandaşlara yönelik önemli açıklamalar yaptı. Bakan Nebati açıklamasında ÖTV indirimi gündemlerinde olmadığını, matrah güncellemesi üzerinde çalıştıklarını söyledi. ÖTV matrahları en son 13 Ocak 2022 tarihinde güncellenmişti. ÖTV matrah limitleri 2016 yılında hayatımıza 1.6 litre ve altındaki motor hacmine sahip lüksten ekonomik sınıfa kadar olan araçlar arasında vergi oranlarını birbirinden farklılaştırmaktı. Yüzde 45 – 50 ve 60 olmak üzere 3 dilim belirlendi. Daha sonra yüzde 60’ın yerini yüzde 80 aldı. 2022 yılının başında ise 45- 50- 60- 70 ve 80 olmak üzere 5 dilim oluşturuldu. Bu sistem stabil ekonomide ihtiyacı karşılıyordu fakat ekonomik buhran ve kur dalgalanmaları sonucu sıfır araç fiyatlarının artması ile neredeyse sıfır araçların hepsinin yüzde 80’lik dilim içerisine girmesiyle sonuçlandı.

GÜNCELLEME İLE YÜZDE 80’LİK DİLİM YÜZDE 45’LERE İNECEK

ÖTV matrah güncellemesi nasıl olacak sorusuna cevap şu şekilde: Aracın vergisiz ham fiyatı üzerine ÖTV ve KDV eklendikten sonra bayilerdeki satış fiyatları belirlenmiş oluyor. 2021 yılında ÖTV oranı yüzde 50 olan bir aracın şu anda ÖTV oranı yüzde 80. ÖTV matrah güncellemesi ile aracın vergisiz, ham fiyatı üzerinden alınacak olan ÖTV dilimlerinde fiyatların yukarı yönlü yükseltilerek yüzde 80’den yüzde 45 – 50’lere düşürülecek. Bu durum gerçekleştiğinde vergi diliminde düşüş sağlanacağı için vatandaş sıfır otomobil satın alırken daha az vergi ödeyerek bir araç satın alabilecek.

“İNDİRİM ÇOK FAZLA MODELİ KAPSAMAYACAK”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıklamalarına karşı cevap veren Genç Otonomi Başkanı Tayfun Erden, şunları söyledi: “Burada bu üst segmentteki araçlara etki etmez diye düşünüyoruz. Yansıması 2. el otomotivde çok fazla olmaz. Çok fazla modeli kapsamayacağı için düşüncemiz bu yönde. ÖTV üzerinden yapılan spekülasyonlar sektörümüzü olumsuz etkilemekte. Bakanımızın yaptığı açıklamayla ÖTV indirim olmayacağı kesinleşmiş oldu. Bu matrah düzenlemesinde de çok fazla araç ve model kapsanmayacağı için otomotiv fiyatlarında çok fazla değişiklik olacağını beklemiyoruz. 1.6 motor kapasitesinin altındaki araçlarda indirim söz konusu. Sıfır araç fiyatlarında yılbaşından sonra bir artış bekliyoruz.”

“ÇİP KRİZİ HALA DEVAM EDİYOR”

Yeni yıl itibariyle fiyatlarda artış beklediklerini söyleyen Erden, şu konuların altını çizdi: “Çip krizi hala devam ediyor ve aynı zamanda buna birde otomotiv üretiminde kullanılan ham madde eksikliği var bunun sebebi ise Ukrayna Rusya savaşı ham maddenin Ukrayna’nın Lviv kentinde olduğu ve sevkiyatın yapılamadığı yönünde bilgimiz var. Dünya genelinde enflasyon ve döviz artışları da beklenmektedir bunlarda otomotiv ithalatında yansımaya sebep olacaktır. Ben 2. El araç ithalatının olmayacağını düşünüyorum. Araç alacak vatandaşlarımıza şu an araç almanın tam zamanı olduğunu düşünüyorum aksi takdirde 2023’e girdiğimizde fiyatların yükseleceği kesin gibi görünüyor. ÖTV indirimi olacağını düşünmüyorum. Otomotiv sektöründe olmayıp ayaküstü araç alıp satanların yüzünden fiyat artışları sebep oluyor.”

- Reklam -