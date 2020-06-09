Şehzadelerin en büyüğü Murat idi. Bayezid, Hüseyin, Kasım ve İbrahim küçük şehzadelerdi. Kapıağası kendisine verilen görevi yerine getirmek üzere Şehzade Murat’ı gürzle öldürmek istedi ise de beceremedi ve şehzadenin muhafızları tarafından öldürüldü. Bu olay duyulunca Yeniçeriler Veziriazamı sorumlu tuttular.

Bu olay halk arasında yeniçerilere olan öfkeyi daha da artırdı. Yeniçerilere halk hakaretler etmeye başlayınca sokakta yürüyemez oldular. Halk her yerde bunlara “padişah katili” diye hakaretler etmekteydi. Davud Paşa bu hakaretlerden dolayı Divan-ı hümayun’a gelemez olmuştu. Kapıkulu süvarileri Davud Paşa’nın sarayına hücum ettiler (Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 143).

“Sultan Osman’ı ne sebeple öldürdün? Biz sana emanet vermiştik” dediler. O da:

“Sultan Mustafa’nın fermanı ile öldürdüm” deyince ses çıkaramadılar. Ancak Davud Paşa açıkça yalan söylüyordu. Nihayet söz iyice ayağa düştü. Davud Paşa’nın askerlerin bütün isteklerini yerine getirmesi de yeterli olmadı. Şeyhülislam Yahya Efendi’nin Valide Sultan’a yazılı başvurusu üzerine Davud Paşa görevden alınarak eski Mısır Valisi Mere Hüseyin Paşa’yı veziriazam yapıldı (13 Haziran 1622).

Yeni vezirin kesesini doldurmak telaşı biraz da makamda kaç gün kalacağını bilemediği içindi. Tayininden 24 gün sonra Yeniçeri Ağası Derviş Ağa’yı Karaman valiliği ile İstanbul’dan uzaklaştırdı. Ancak askeri vesayet devam ediyordu. Halen başta resmen “deli” olan bir padişah bulunuyordu. Yeniçeriler tekrar kazan kaldırdılar.Lefkeli’nin vezirliği de kabul edilmeyince Gürcü Mehmet Paşa sadrazam yapıldı.

II. Osman zamanında belki de çok özel bir görev ile Erzurum valisi olarak görevlendirilmiş bulunan Abaza Mehmet Paşa, Genç Osman’ın kanını dava ederek yakaladığı yeniçerileri öldürmeye ve bölgeden kaçmaya zorladı. Osmanlı topraklarının her yanında yeniçeriler “padişah katili” olarak hakaret görüyordu. Bu yüzden yeniçeriler Genç Osman dosyasının yeniden açılmasını ve katillerin bulunarak cezalandırılmalarını istediler.

Şeyhülislam konuyu padişaha açtı ve padişah ben böyle bir emir vermedim. Davud Paşa öldürdü. Katiller kim ise haklarından gelinsin diye hatt-ı hümayun gönderdi.

Önce kement atıp boğmaya çalışan cebecibaşı yakalandı ve hemen boynu vuruldu (Naima, II, 504).

Davud Paşa, Eyüb’te adamlarından Hamza Bey’in samanlığında yakalandı ve Yedikule’ye gönderildi. Cezası verilmek üzere saraya İbret Çeşmesi’nin önüne getirildiğinde eşi olan hanım sultan büyük paralar dökerek elde ettiği bazı vesikalar ve adamlar sayesinde celladın elinden alındı. Sipahiler eldeki fetvalara göre Davud Paşa’nın bırakılmasını, yeniçeriler ise üzerlerindeki lekeden kurtulmak için boynunun vurulmasını istiyorlardı. Devletin iki askeri birliği arasında kan dökülmesine ramak kalmıştı.

Sadrazam Gürcü Mehmet Paşa Davud Paşa’nın sipahilerin baskısı ile siyasetten kurtulduğunu duyunca şaşırdı. 200 silahlı asker ile Kapıcılar Kethüdası Ahmet Ağa’yı gönderdi. Ahmet Ağa Orta Camii basıp Davud Paşa’yı yakaladı. Vaktiyle Genç Osman’ı bindirdiği Pazar arabasına bindirdi. Doğru Genç Osman’ı boğdurduğu Yedikule zindanlarına götürdü. Genç Osman’ı hakaretlerle öldüren ve rütbesi sübaşılığa yükseltilmiş olan Kelender Uğrusu’da yakalanıp getirildi. Her iki padişah katili de padişahı öldürdükleri aynı yerde boğduruldu. Cesetleri denize atıldı (9 Ocak 1623).

Genç Osman’ın katline bizzat iştirak eden ve Yeniçeri ağası yapılan Derviş Ağa o sırada Budin Beylerbeyiliği ile ödüllendirilmişti. İdamı için gönderilen özel görevli Budin’de hayat defterini dürdü. Katillerden Köstendil sancakbeyi olarak ödüllendirilen Meydan Bey’in idamı da İstanbul’dan giden bir kapıcıbaşı eliyle gerçekleştirildi. Mustafa’nın annesi ve Davud Paşa’nın kayınvalidesi olan hanım sultana ne ceza verildiğini bilemiyorum. Ancak Genç Osman’ın katillerini birer birer temizleyen Gürcü Mehmet Paşa bir süre sonra bu çemberi daha da genişletmesinden korkularak Mere Hüseyin Paşa aracılığıyla görevden uzaklaştırıldı.

Şehzadelerine karşı yapılan ihaneti affetmeyen Osmanlı, devlet geleneğine uygun olarak bir padişahın bu şekilde tahttan indirilerek, son derece çirkin bir şekilde öldürülmesini affedemezdi. Affetmedi de.

“Biz bunu öldürmezsek bir gün fırsatını bulur bu bizi öldürür” diyerek cinayet işleyenler gün geldi işledikleri cinayetin cezasını çekmekten kurtulamadılar.