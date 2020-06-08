Sultan I. Ahmet 14 yaşında padişah olduğu zaman akıl sağlığı yerinde olmayan kardeşi Mustafa’ya dokunmamıştı. Evlenip çocuğu olduğu zaman öldürtmesine ise devlet adamları “hastadır” diye engel olmuşlardı. I. Ahmet genç yaşta ölünce usule aykırı bir şekilde 26 yaşındaki akıl hastası Mustafa I. Mustafa adıyla tahta çıkarıldı ve “cülus bahşişi” alındı.

Tam 100 gün bir “deli” tahtta oturdu ve birçok “akıllı” onun adına “işlerini” yürüttüler! Ancak bu karışıklığın daha fazla sürmesi mümkün değildi. Deli Mustafa tahttan indirildi ve o sırada henüz 14 yaşında bulunan en büyük şehzade Osman, II. Osman adıyla tahta geçirildi. Genç Osman padişah oldu ve yeniçeriler 100 gün sonra yeniden cülus bahşişlerini aldılar.

Çocuk padişahı yönlendirenler valide sultan Mahfiruz, padişah hocası Ömer Efendi ve Kızlarağası Mustafa Ağa idi. 1619’da ise Veziriazam İstanköylü Ali Paşa harcadığı paralar sayesinde Padişahın güvenini kazandı ve Kızlarağasını Mısır’a sürdürmeyi başardı.

Padişah ise Lehistan Seferi’ne çıkmadan önce en büyük kardeşi 16 yaşındaki Şehzade Mehmet’i, çiçeği burnunda şeyhülislâmı Taşköprülüzade Kemaleddin Efendi’nin fetvası ile boğdurdu.

Asker ile Genç Osman arasındaki gerginlik 1620 yılında açılan Lehistan seferinde başladı. Askerler padişahı “cimrilikle”; padişah da askerleri “gayretsizlikle” suçluyordu. Kızlarağası Süleyman Ağa bu anlaşmazlığı ortadan kaldırmaya çalışmak yerine daha da derinleştirdi. “Osmanlı askeri olmağa layık Mısır ve Şam askeridir” sözü asker arasında büyük bir endişeye sebep olmuştu. Padişahın “hacca gitmek” için hazırlıklara başlaması üzerine asker de ihtilal hazırlıklarına başladılar. Genç Osman’ın “kayınbabası” bulunan Şeyhülislam Es’ad Efendi bir fetva ile: “Fitne ihtimali vardır, padişahların hacca gitmeleri gerekmez, adaletle hareket etmeleri yeterlidir” diye bildirmesi yeterli olmadı. Yeniçeriler At Meydanı’nda toplandılar.

Genç Osman, ulemayı saraya çağırarak ayaklanmanın sebebini sordu. Onlar da hacca gitmekten vaz geçmesinin, Darüssaade Ağası Süleyman Ağa ile Hoca Ömer Efendi’nin sürgün edilmesinin istendiğini söylediler. Padişah, hacca gitmeyeceğini ancak bu iki kişiyi görevden almayacağını söyledi. Bu cevap üzerine At Meydanı’ndaki isyancılar ertesi günü saraya kelleleri istenen kişilerin listesini gönderdiler. Ulemanın bütün uyarılarına rağmen bu kelle isteğini kabul etmeyen padişah tarih bilmemesinin cezasını çekti. Ulema ile askerin birlik olduğu hiçbir ayaklanma başarısız olmamıştı. Ama genç padişahın bunu bilmediği anlaşılıyordu.

Saraya gönderilen ulema geri dönmeyince asker saraya girdi. Orta Kapıdan geçip Darüssaade önüne geldiler. İçlerinden birisi “Sultan Mustafa’yı isteriz” diye bağırınca bütün Topkapı Sarayı bir anda “Sultan Mustafa’yı isteriz” nidaları ile doldu. Artık padişahın da hayatı tehlikede idi.

İşin korkunçluğunu anlayan Genç Osman Veziriazam Dilaver Paşa ve Kızlarağası Süleyman Ağa’yı asilerin parçalamasına izin verdiğinde iş işten geçmişti. Asker ulemaya kılıç çekerek Deli Mustafa’ya zorla biat ettirdiler.

Yeni padişahı alarak Yeniçeri kışlaları yanındaki Orta Camii’ne geldiler. Sultan Osman da Ağa Kapısı’na sığındı. Arabulucu olarak gönderilen Yeniçeri Ağası Ali Ağa’yı oracıkta parçaladılar. Yeni atanan veziriazam Hüseyin Paşa da ellerinden kurtulamadı. Biz bunları öldürmezsek yarın bunlar bizi öldürür mantığı işlemeye başlamıştı.

Ağa Kapısı’na giderek Genç Osman’ı da yakalayıp Orta Camii’ne getirdiler. Zavallı Mustafa Orta Cami’de annesinin işareti üzerine isyanın elebaşılarından Davud Paşa’yı veziriazam tayin etti. Davud Paşa, Deli Padişah Mustafa’nın ana-baba bir kızkardeşinin kocası idi. Mihrapta oturan padişahın iki yanında iki cariye oturtulmuş ve ayağa kalkmaması için eteklerinden tutmaktaydı. Korkmuştu ve cinnet halinde en ufak gürültü üzerine hemen pencerelere doğru koşuyordu.

Genç Osman bu hali görüp orada bulunanlara:

Padişah ettiğiniz adam bu. Devletin çökmesine sebep olur. Kendi ocağınızı kendiniz söndürmüş olursunuz dedi. Genç Osman burada çok dokunaklı sözler söyledi, yalvardı, ben hata ettim, siz affedin dedi. Ama isyancılar kin doluydu ve hesaba çekilmekten korkuyorlardı. Cebecibaşı bir kement atarak Sultan Osman’ı boğmak istedi ise de Yeniçeri ağaları “iş aksine döner” diyerek engel oldular.

Yeni veziriazam Davud Paşa ve Yeniçeri ağası olarak tayin edilen Derviş Ağa Genç Osman’ı bir Pazar arabasına koyarak Yedikule zindanlarına götürdüler. Genç Osman, Yeniçeri Ocağı’na sığınmıştı. Yeniçerilerin ocağa sığınan bir kimseyi teslim etmemeleri ocağın şanından idi. Ancak yeniçeri subayları para ile saın alınmıştı. Yeniçeriler ise Ağa Kapısı’nda Genç Osman’ın getirdiği altınları paylaşmak derdinde idi. Davud Paşa ve kayınvalidesi bir an önce Osman’ın idamını görmek istiyorlardı. O yaşadığı sürece kendi hayatları güvende değildi. Cebecibaşı kement atarak boğamadı. Katillerden birisi balta ile vurarak yere düşürdü. Kelender (Kilindir) Uğrusu denilen sübaşı kethüdası olan uğursuz husyelerini sıkmak suretiyle cihan devletinin padişahını şehit etti.

Sultan Osman’ı şehit eden katiller padişahın kulağını da keserek Mustafa’nın annesine gönderdiler. Şimdi sıra Topkapı Sarayı’ndaki şehzadelerin yok edilmesine gelmişti. Bu iş yapacak bir sefil buldular ve onu Mısır Valiliği sözü vererek kapı ağası unvanıyla saraya gönderdiler. Bu sefih Genç Osman’ın kaftanlarını giyerek sarayda dolaşmaya ve fırsat gözetlemeye başladı.