Yeni nesil müzisyenlerin adını duyurmak amacıyla hazırlanan video serisi Red Bull Music Warm Up, bu yıl da sesini duyurmak isteyen genç müzisyenlere destek olacağını duyurdu. Proje kapsamında biri üniversiteliler arasından seçilen dört genç müzisyen veya grup için birer video klip çekileceği belirtildi. Aynı zamanda aralarından biri, Red Bull’un dünyanın dört bir köşesine yayılan stüdyolarından birinde kayıt alma şansını yakalayacağı açıklandı.

Red Bull Music Warm Up’ta bu yıl yer alacak isimlerin; Janset, The Kites, TKO ile üniversiteliler arasından seçilen “Şort” olduğu ifade edildi. Müzisyenlerin klipleri ise çok yakında RedBull’un internet adresinden yayınlanacak. Red Bull Music Warm Up, son altı yıldır olduğu gibi bu yıl da yeni isimlere destek vereceğini açıkladı. İstedikleri bir şarkının müzik kliplerine kavuşacak dört müzisyen veya gruptan biri ise üniversiteliler arasından seçildi.

TAM DONANIMLI STÜDYODA KAYIT HAKKI

Bugüne kadar Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, İdil Meşe, Al’York, Ethnique Punch, Affet Robot gibi birçok ismin yer aldığı Red Bull Music Warm Up kapsamında; her yıl seçilen müzisyenler ya da müzik gruplarından birisi Red Bull’un dünyanın çeşitli noktalarında konumlanan tam donanımlı stüdyolarında kayıt alma şansı da yakalıyor. Gelecek vaat eden dört müzisyenin Red Bull Music Warm Up yolculuğunu ve onların kliplerini çok yakında RedBul internet adresinden takip edileceği kaydedildi. Red Bull Music Warm Up’ta yer alarak yakında video klipleri yayınlanacak sanatçılar hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

ŞORT

Türkiye çapındaki 12 üniversitede kurulan sahnelerde 128 performansın sergilendiği projede, halk oylamasıyla seçilen isim; ‘Şort’ müzik grubu oldu. Red Bull Music Warm Up’ın üniversite ayağından birinci çıkmayı başaran Şort, profesyonel bir müzik klibine kavuşacak.

THE KITES

İstanbul’da Tan Deliorman ve Ozan Erverdi tarafından kurulan ‘The Kites’, caz, funk, rock ve füzyonu temele alarak Afrobeat’ten psikedelik rock’a, funk’a uzanan ilham havuzunu tek potada eritiyor. Kısa sürede adından sıkça bahsettirmeyi başaran The Kites’ın müziklerinin temel motivasyonunu; gündelik hayatın sıkıntılarından uzaklaşmak ve enstrümanlara sığınmak oluşturuyor.

JANSET

Londra hip hop kültürünün yükselen yıldızlarından biri olarak dikkat çeken Janset, Türk bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Doğma büyüme Londralı olan genç müzisyen, sokak kültürünün içinde yetişti ve o kültürün içinde kendisini geliştirdi.

TKO

Elektronik müziğe deneysel yaklaşımıyla perspektif kazandıran TKO, yeni nesil bir “synth-wave” anlayışı geliştiriyor. Dijital enstrümanların getirisinden sonuna kadar faydalanan TKO, zaman içinde kazandıklarını dinleyiciye aktarıyor.”

