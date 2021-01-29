Genç modasında sezonun moda renkleri ve çizgi kahramanlı baskı detayları öne çıktı

İSTANBUL, (DHA)- Hazır giyim markası DeFacto, gençlerin enerjisinden ilham aldığı Young Koleksiyonu’nda, sezonun yükselen trendi buttermilk tonlarındaki tasarımların öne çıktığı belirtildi.

DeFacto tarafından hazırlanan Young Koleksiyonu’nda sevilen çizgi kahramanların baskı detaylarının yer aldığı parçaların da bulunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, “Pantolondan gömleğe, crop top eşofman takımı seçeneklerinden etek ve şortlara kadar tüm parçalar modern bir şıklığı yansıtıyor. Gençlerin dinamikliği ile günlük tarzı aynı potada eriten tasarımlar, batik ve kaz ayağı desenleriyle zenginleştirilerek; farklı stiller yaratılıyor. Genç kızların favori çizgi kahramanları ise koleksiyondaki parçalara eğlenceli bir tarz katıyor. Siyah, gri, lila, mavi ve sarı tonlarının hakimiyetinin yaşandığı, baskı ve slogan detaylı tasarımlar rahat ve göz alıcı bir stile vurgu yapıyor” denildi.

Koleksiyonun, markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve mağazalarında bulunduğu bildirildi.