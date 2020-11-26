Ana Sayfa Güncel Haberler Genç kızı çalıştığı iş yerinde öldürüp, intihara kalkıştı / Ek fotoğraf
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami 5 kez soyuldu
Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen toprak kayması nedeniyle ibadete kapatılan Mustafa Adalıoğlu Cami hırsızların hedefi haline geldi....
Bisikletiyle dünyayı gezen gurbetçi, 26 kilo verdi
Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)- ALMANYA'nın Köln kentinde yaşayan inşaat mühendisi Recai Meteoğlu Pak (46), bisikleti ile dünya turuna çıktı. Yolculuğunun 80'inci gününde Iğdır'a ulaşan Pak,...
Önce folyolu mermerle, şimdi de külçe altın görünümlü çakmakla dolandırdılar
Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, sarı alüminyum folyoya sardıkları mermer parçasını altın olduğunu öne sürüp, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan M.Ç. (29), cezaevinden izinli çıkıp ağabeyi...
“Prematüre bebeğin göz ve işitme taramalarını zamanında yaptırın”
İSTANBUL, (DHA)- Beklenen doğum tarihlerinden önce dünyaya gözlerini açan prematüre bebeklerin ailelerine uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Adnan Sarı, “Bebek...