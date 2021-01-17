Genç kadın pandemide çocuklarıyla mutfağa girdi: Çeşit çeşit yemek yapıyorlar

Gül KABA-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) – Pandeminin etkilisiyle işinden ayrılarak evde 3 çocuğuyla birlikte vakit geçirmeye başlayan Merve Çoban Uslaş (33), aktivitelerin sonu gelince kolları sıvadı. Çocuklarını mutfaktaki yemek yapım süreçlerine dahil ederek, bu anları sosyal medya hesaplarında yayınlamaya başladı. Özellikle çocuklu ailelerden ilgi gördüklerini söyleyen Çoban, “Çocukların el becerisi gelişti, özgüvenleri geldi. Eskiden yemedikleri yemekleri kendileri yapınca yemeğe başladılar. Çok güzel anılar biriktiriyoruz, keyifli vakit geçiriyoruz” dedi.

İstanbul’da yaşayan 33 yaşındaki Merve Çoban Uslaş, 2,3 ve 5 yaşlarında üç çocuk annesi. 9 yıl boyunca çeşitli şirketlerin pazarlama departmanında yönetici olarak çalışan Uslaş, pandemi döneminde işten ayrılmaya karar verdi. Salgın nedeniyle evde daha çok vakit geçirmeye başlayan Uslaş, zamanla çocuklarla yapılan aktivitelerin sınırlı kaldığını ve sıkıldıklarını fark etti. Genç kadın, mutfağa çocuklarıyla girerek pastadan böreğe, balıktan tavuğa kadar birçok yemeği yapmaya başladı ve o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Özellikle çocuklu ailelerden ilgi görünce hem çekilen videoların sayısını hem de yapılan yemeklerin çeşidini arttırdıklarını söyleyen söyleyen Uslaş, “Çocuklarla mutfakta olmaktan çok mutluyum. Yemek yapmayı seviyordum. Çocuklarla vakit geçirmek için ikisini birleştirdim. Böyle olunca çocuklarla mutfağa girip yemek yaparken doğal hallerimizi çekmeye başladık” diye konuştu.

ÇOCUKLAR İSTEKLİYDİ

Salgın döneminde çok fazla evde vakit geçirdiklerini anlatan Uslaş, “Yemekleri de evde yapıp yedik. Evden çalıştığım için mutfağa daha sık girdim. Bir süre sonra çocuklarla yapılan aktivitelerin sonunun geldiğini fark ettim. Saklambaç oynuyoruz, bisiklete biniyoruz ama bir yerden sonra sıkılıyorlar. Yemek yaparken çocuklar sürekli mutfağa geliyordu, biri karıştırmak diğeri unu koymak istiyordu” ifadelerini kullandı.

“YEMEĞİ ÇOCUKLARLA BERABER YAPIYORUZ, ANI DA OLUYOR”

Çocukların gelişimine de olumlu katkı sağladığını belirten Uslaş, “Sonra bu anlarımızı neden herkesle paylaşmadığımı düşündüm. Bizim için de güzel bir anı. Youtube kanalı açtık ve çocuklarla beraber yemek yapıyoruz. Birlikte yemek yapmak bize pozitif döndü. Çünkü hem beraber vakit geçiriyoruz hem yemeyecekleri yiyecekleri olaya dahil oldukları için yiyorlar. Böreği, keki evde kendimiz yapmak istedik. Yemek yapmak çocuklara el becerisi kazandırdı, kişisel gelişimlerine katkı da sağladı. İlk tarifimizi nisan ayında çektik o zaman kâseye un koyarken her yere döküyorlardı şimdi tam olarak içine koyuyorlar” dedi.

ARTIK FIRININ SICAK, BIÇAĞIN KESKİN OLDUĞUNU BİLİYORLAR

Çocuklarla mutfakta olmanın zor yanları olduğunu da anlatan Uslaş, “Ortalık normalinden çok daha fazla dağılıyor. Ama çok da keyif alıyoruz. Birlikte yemek yaptığımızda hem aktiviteye dönüyor hem de geleceğe yatırım oluyor. Sürekli gözüm üstlerinde, tehlikeli yanlarını çocuklara öğrettiğiniz zaman, yani mesela fırının sıcak, bıçağın keskin olduğunu söylediğinizde hiçbir problem yaşanmıyor” diye konuştu.

“ONLARLA YAPTIĞIM YEMEKLER DAHA LEZZETLİ OLUYOR”

Bir kek normalde 10 dakikada yapılıyorsa çocuklarla bu sürenin 40 dakikaya kadar çıktığını aktaran Uslaş, “Ama gerçekten daha lezzetli oluyor. Özellikle sebze ve balık yemekleri daha güzel oluyor. Balığı mutlaka birlikte ayıklıyoruz. O sırada balığın bütün anatomisini inceliyoruz. Ağzını açıp diline bakıyorlar, gözünü, kılçığını inceliyorlar ve sorun çıkarmadan yiyorlar. Balığın kafasını, küçük bir balıksa kılçığını da yiyorlar. Ben yemeği yapıp önlerine koysam görmedikleri için yemezler” ifadelerini kullandı.

“İNSANLAR VİDEOLARI İZLERKEN KENDİLERİNDEN BİR ŞEYLER BULUYOR”

Çocukların hepsini sürece dahil etmek için uğraştığını belirten Uslaş, “Benim için önemli olan yaparken eğlenmek. Hepsini olabildiğince işe dahil etmeye çalışıyoruz. Zeynep, karıştırma ve ürünleri kaseye koyma kısımlarında yardım ediyor. Üçü de mikseri çok güzel kullanıyor. Takipçilerin büyük bir bölümü kadın, anne. Videoları çekerken çocuklara ‘yapma, etme’ diye müdahale etmiyorum. Videoları yayınladıktan sonra işte o annelerden ‘aynı bizim kurabiye yapışımız gibi’ yorumları geliyor. İnsanlar aslında kendilerinden bir şeyler buluyor” dedi.

YEMEK KURSUNA GİTMEYE BAŞLADIM

Çalışan bir kadın olduğu için çocuklarla vakit geçirmenin kendisine çok iyi geldiğini söyleyen Uslaş, “30-40 yıl sonra bu videoları izlemek benim için çok önemli. ‘Beyaz yakalı’ hayata dönmeyi düşünmüyorum. Benim işyerim artık mutfak. Yemek yapmak üzerine kursa gitmeye de başladım, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Stanford Üniversitesi’nde online kursa yazıldım, sertifikalı bir program. Çocukların neyi, ne zaman yemesi gerektiğini ve hangi yemekleri daha çok yerlerse nasıl etkisi oluru öğreniyorum. Video çekerken bunlardan da bahsediyorum” diye konuştu.

İŞ BÖLÜMÜ YAPIYORUZ, TAKIM ÇALIŞMASINI ÖĞRENDİLER

Kız veya erkek çocuğu fark etmeden, mutfağa girmeleri gerektiğini vurgulayan Uslaş, “Basit bir yumurta kırmayı, makarna yapmayı bilmeliler. Çocuklarla yemek yapmak çok zevkli ama dağılma, kırılma gibi talihsizliklere takılmamak gerekiyor. Yemek yaptıkça çocukların güveni oluştu. Ben, onlara ‘sen olmasaydın yemeği bu kadar güzel yapamazdım’ diyorum çok motive oluyorlar. İş bölümü yapıyoruz, takım çalışmasını öğreniyorlar” ifadelerini kullandı.