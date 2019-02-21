Fiziksel hazırlık kampı için Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde çalışmalarına başlayan genç kadın judokalar, ağırlık antrenmanlarıyla müsabakalar öncesi kuvvet yüklemesi yapıyor.

7 Mart tarihine kadar sürecek olan kamp döneminde daha çok tempolu koşular ve salonda ağırlık çalışmalarıyla hazırlıklarını gerçekleştirecek olan genç kadın judokalar şu isimlerden oluştu:

“Özge Andıç, Gamze Sayma, Zeliha Cinci, Buket Mercan, Merve Topoğlu, Melike Kablan, Kader Divan, Kübra Şenyayla, Eda Karademir, Ezgi Karademir, Dilay Tekin, Burcu Aksoy, Hasret Bozkurt, Beyza Özdemir, Nuran Almalı, Ece Zurnacı, Saliha Taştan, A. Kübra Aydoğdu, Mine Kalender, Sevda Taşlı ve Yağmur Şengül.”