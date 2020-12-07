Genç kadın evinde bıçakla öldürülmüş olarak bulundu, şüpheli koca aranıyor

Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA) – MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde, 25 yaşındaki Selvan A., evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Polis, Selvan A.’nın katil zanlısı olarak, hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan eşi T.A.’nın yakalanması için çalışma başladı.

Fethiye’de oturan Selvan A.’ya telefonla ulaşamayan yakınları, kadının Pazaryeri Mahallesi’ndeki evine geldi. Kapının açılmaması üzerine açık balkon kapısından içeri giren yakınları, Selvan A.’yı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı. Selvan A.’nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, eşini öldürdüğü ileri sürülen T.A.’nın yakalanması için çalışmaları sürüyor.

İki çocuk annesi olan Selvan A’nın, şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi T.A.’dan bir süre önce şikayetçi olduğu ve hakkında evden uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

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