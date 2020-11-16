Genç kadın arkadaşı tarafından öldürüldü

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da Elif Yakın (24), tartıştığı arkadaşı Seyfullah K. (18) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 03.00 sularında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi’nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında çalışan Elif Yakın, bilinmeyen nedenle tartıştığı arkadaşı Seyfullah K. tarafından tabancayla göğsünden vuruldu. Kanlar içinde yerde kalan Yakın, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybetti. Şüpheli Seyfullah K., suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.

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