Genç işsizlik rekor kırdı

Son yıllarda rekor üzerine rekor kıran işsizlik bilindiği üzere Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri haline geldi… Türk gençliği, bu defa yüksek işsizlik oranıyla da karşımızda
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı Temmuz ayı işsizlik verileri, gözlerin toplam nüfusun yüzde 16,1’ini oluşturan 15-24 yaş aralığındaki gençlere çevrilmesine yol açtı.
2 milyona yaklaşan genç işsiz sayısı önemli bir rekora imza attı,
TUİK verilerine göre Türkiye’de 15 yaş ve daha yukarı yaşlardaki işsiz sayısı 2019 Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 65 bin kişiye ulaştı. 15-24 yaş arasını kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir yılda yüzde 6,6puanlık bir artışla işsizlik yüzde 27,4 oldu.
Genç işsiz sayısı 2005 yılından bu yana rekor düzeye ulaştı. 2005’te 926 bin olan genç işsiz sayısı, 2009 krizinde 1 milyon 176 bine yükselmişti. 2018 krizi öncesinde 900 bin seviyesine gerileyen genç işsizliği krizle birlikte sert bir tırmanışla 1 milyon 508 bin düzeyine yükseldi.
İşsizlik en fazla gençleri ve kadınları vuruyor. Son verilere göre genç ve kadın işsizliği zirveye çıktı.
DİSK-AR’ın verilerine göre
Gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 23,7
Tarım dışı genç kadın işsizliğinde ise bu oran maalesef yüzde 41,7
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nden Doç. Dr. Gökçe Uysal, Türkiye’nin büyüme potansiyelinin yüzde 5 olduğunu, yüzde 1-2 büyüme ile genç nüfustaki işsizliğin azalmasının zor olduğunu belirtti.
İktidar her ilde üniversite açmakla övünüyor ama bu üniversitelerden mezun olan gençlere uyguladığı yanlış politikalar sonucu iş imkânı sağlayamıyor.
ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMENLER
Buna en önemli örnek de atama bekleyen öğretmen sayısı
Bilindiği gibi 2020 yılı bütçesi Meclis’te görüşülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın önümüzdeki yıl bütçesinde kaç öğretmenin atanacağı belli değil. Bu sayıyı sanırım Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’ta bilmiyor.
İktidara göre atama bekleyen öğretmen sayısı 376 bin. Muhalefete göre de bu sayı 500 bini buluyor.
Yani anlayacağınız 2020 Milli Eğitim bütçesinde yer almayınca atama bekleyen öğretmenlerin umudu da bir başka bahara kaldı