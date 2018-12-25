İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü geleceğin işverenleri, çalışanları, yöneticileri ve bürokratları olacak gençlere iş sağlığı ve güvenliği bilincini aşılamak gayesi ile diyalog ortakları ve paydaşları ile yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş ve İSGAM arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 9 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya, Adana, Erzurum, Van, Samsun) bulunan üniversitelerde iş sağlığı ve güvenliği alanında sempozyumlar düzenlenecek.

19 Haziran 2018 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında; İş sağlığı ve Güvenliği Öncülüğünde Turkcell ve İSGAM ile birlikte üniversite öğrencilerine yönelik yurt genelinde yapılacak “GENÇ İSG” temalı farkındalık sempozyumlarının tanıtımını yapıldı.

Tanıtımın yapıldığı sempozyumda konuşan İş Sağlığı ve Güvenliği müdür yardımcısı Furkan Yıldız “Çalışma hayatına atılmak üzere olan üniversiteli gençlerimizde iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının oluşturmak amacıyla düzenlnecek sempozyumlara; yeni yılın şubat ayında başlayacağız. İlkini İstanbul Aydın Üniversitesinde paydaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Sonraki sempozyumları; ülke genelinde her bölgede belirlenen Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya, Adana, Erzurum, Van ve Samsun illerindeki üniversitelerde yapmayı planlıyoruz.”dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Önemli

Yıldız: Bugünün gençlerinin, yarının; özel sektör ve kamunun her kademesinde yönetici, çalışan ve işverenleri olacağını düşünerek küresel bir sorun olan iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleştirilmesinde bu tür adımların önemli olduğu düşüncesindeyiz. Geleceği inşa ederken gençler en önemli mihenk taşı konumunda olduğuna inancımızdan ötürü; onları bilinçli eğitmek, bakış açılarına yön vermek en önemli hedeflerimiz arasında yer aldığını söylemek isterim.

2006 yılında MEB ile imza altına aldığımız iş birliği protokolü kapsamında çocuklarımıza ve gençlerimize ulaşarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün temellerini atmaya başlamıştık. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK ile yürütülen çalışmalar neticesinde temel eğitimden üniversite düzeyine kadar tüm müfredata İSG ile ilgili hususlar eklenmiş, üniversitelerde zorunlu ders olarak işlenmeye başlanmıştır.

Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşletmeleri Destekliyoruz

Yıldız: Genel olarak faaliyetlerimize baktığımızda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tüm işletmelerimize ve çalışanlarımıza ulaştırılması için ciddi emek sarfetmekteyiz. Bu meyanda özellikle söz konusu hizmetleri alma oranı düşük olan 10 dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerimizi finansal anlamda destekliyoruz.

Dijital Ortamın Kullanmanın Önemi Vurgulanacak

Yıldız: İçinde bulunduğumuz yüzyılın teknolojiyi kullanma ve dijital dönüşüm çağı olduğu dikkate alındığında; iş sağlığı ve güvenliği alanında da bu dönüşümün hızlı bir biçimde gerçekleşmesi için önemli adımlar atıyoruz. Dikkatleri bu yöne çekmek için 15/11/2018 tarihinde “İSG’de Dijital Dönüşüm” sempozyumu gerçekleştirildi. Bugün burada tarafların yer aldığı ve 19.07.2018 tarihinde imza altına aldığımız protokolle de özellikle gençlerin bu konuya eğilimi göz önüne alınarak teknoloji ve dijital ortamı etkin bir biçimde kullanmanın önemi bu sempozyumlarda vurgulanacaktır.

Geleceğin temellerini atarken aynı zamanda dijital dönüşüm uygulamalarından faydalanarak, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için çalışmalar yürütmekteyiz. Sistem yaklaşımına uygun olarak Bünyemizde, işyerleri ve kurumlardan alınan veriler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi kurulmuştur. Bu kapsamda, karar destek sistemi ve tahminsel modelleme yöntemleriyle iş kazası ve meslek hastalığı erken uyarı sisteminin geliştirilmesine devam etmekteyiz. 18 üniversite, 8 STK ve 8 kamu kurumu ile hali hazırda yürütülen ulusal iş birliklerimizin yanı sıra uluslararası kuruluşlar ile ortak çalışmalar da yürütmekteyiz. Bu kapsamda Uluslararası Çalışma Örgütü öncülüğünde geçtiğimiz dönemde ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği profili oluşturulmuş, akabinde İSG politika alanı çerçevesinde çeşitli araştırmalar yoluyla tematik raporlar da yayımlanmıştır. ILO tarafından ortaya konulan bu çalışmaların, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin oluşturulması çalışmalarına katkı verdiğini görüyor, bu anlamda taraflar ile ortak çalışma kültürünü oldukça önemsiyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkelere Eğitim

Yıldız: Ayıca İş sağlığı ve güvenliği konusunda yurtdışı faaliyetlerimiz kapsamında, uzman ve yetişmiş personelimiz ile İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerine de İSG alanında eğitimler vermeye yönelik çalışmalar yürütmekteyiz.

İş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi birikimi ve deneyime sahip paydaşlarımız ile birlikte siz değerli hocalarımızın derin mesleki, akademik, teknolojik ve engin bilgi ve tecrübeleriyle bu Sempozyumlara katkı sağlamasının, bu alanda ki gelişime ışık tutacağı inancı ile tamamlıyor, sizleri saygı ile selamlıyorum.”diyerek sözlerine son verdi.

İSG’nin Mekanizması Nasıl Oluştu

Sempozyumda İSGAM başkanı Dr. Ömer Volkan Gök konuşmasında İSG’nin mekanizmasının nasıl oluştuğu konusunda yaptığı açıklamada “ ‘Gençlere yönelik bir proje kapsamında neler yapabiliriz?’ diye düşünmeye başlarken Genç İSG aklımıza geldi. Üniversitedeki genç üniversite öğrencisi arkadaşlarımızın bu konuya ilgili olan ya da bu bölümlerde okuyan arkadaşlarımıza bir sempozyum düzenledik. Bu sempozyumu planlarken tek bir lokasyonu değil tüm Türkiye’ye yaymayı bölgesel bazda düşündük. Sayın genel müdürümüze projemizi anlattığımız zaman çok güzel karşıladılar. Desteklerini bu zamana kadar her daim hissettik ve hayata geçirilme noktasında 2019 yılı itibari ile projemiz başlayacak. İlerleyen zamanlarda paydaş olan üniversitelerimize dataylı toplantılarla çalışmalar yapılacak. Bu konuda onlarında fikirlerini alacağız.”dedi.

Turkcell Birikimlerini Aktarmak İçin Devrede

Turkcell İletişim Hizmetleri İSG Genel Müdürü Serkan Alkan konuşmasında “Üniversitelerde İSG profesyoneli olacak öğrencilere ve çalışma hayatında yer alacak kişilere iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetleri belirtmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla birikimlerini aktarmak üzere bu çalışmanın içinde yer alıyoruz.”dedi.