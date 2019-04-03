Genç eskrimciler Polonya’da

Polonya’nın Torun kentinde 6-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek ‘Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası’nda kılıç, flöre ve epe branşlarında 19 eskrimci madalya için ter dökecek.



Dünya Eskrim Şampiyonası’na Varşova ve Gdansk’ta yapılan kamplarla hazırlanan milli takım kafilesinde, kılıç branşında 4’ü kadın toplam 9; flörede 3’ü kadın toplam 6; epede ise 2’si kadın toplam 4 sporcu yer alıyor.

BAŞKAN ATALI: AVRUPA’DA HEDEF TUTTU ŞİMDİ SIRA DÜNYADA

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Murat Atalı, Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda olduğu gibi dünyada da eskrimcilerin gücünü göstereceğine inancının tam olduğunu belirtti.

Atalı, “Sporcularımıza güveniyoruz. Hazırlık kamplarında uyguladıkları disiplinli programların yanı sıra başarma azmi ve inançları da tam. Motivasyonlarını en üst seviyede tutmak için kendi çabalarının yanı sıra biz de her zaman onlara destek olmaya özen gösteriyoruz. Kısa vadede ilk hedefimiz Avrupa’dan ‘altın’la dönmekti, bunu başardık. Eskrimde Türkiye’nin varlığını Avrupa’da üç yıl üst üste kazandığımız şampiyonlukla gösterdik, Dünya Şampiyonası’ndan da madalyayla dönmememiz için hiçbir neden göremiyoruz. Avrupa’dan sonra, şimdi de sıra dünyada. Sporcularımıza başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Şampiyona programına göre 6 Nisan tarihinde Genç Kadın ve Erkekler Kılıç kategorisinde Aylin Çakır, Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ, Muhammed Anasız ve Umut Kaya

7 Nisan: Yıldız Kadın ve Erkekler Kılıç kategorisinde ‘Nisanur Erbil, Tuğçe Rana Kaya ile Emirhan Çiftci, Bilgehan Şahlan ve Ahmet Turgut Taflan

8 Nisan: Genç Kadın ve Erkekler Kılıç takım müsabakalarında Aylin Çakır, Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ

9 Nisan: Genç Erkekler Flöre’ kategorisinde Poyraz Tuncer

10 Nisan: Yıldız Kadın ve Erkek Flöre’de Nazlı Ceren Alioğlu, Alisa İsbir, Melike Taşdelen ile Alp Eyüpoğlu, Utku Özyalçın ve Poyraz Tuncer

12 Nisan: Genç Kadın ve Erkekler Epe kategorisinde Beyza Halvacıay ile Doruk Çika ve Hilmi Taha Ekenler

13 Nisan’da ise Yıldız Kadın Epe kategorisinde Emine İpek Aydın ülkemizi temsil edecek.