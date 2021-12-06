Gemlik Osmaniye’de 98 m² daire icradan satılık

- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Satışa konu taşınmaz Bursa ili, Gemlik ilçesi, Osmaniye mahallesi, 796 ada 12 parsel sayılı 136,78 m2 yüzölçümlü kat mülkiyetine geçmiş ana taşınmaz niteliği ”Arsalı beş katlı betonarme apartman” olan taşınmazda 12/60 arsa paylı 3.katta 4 nolu meskendir.Binanın her katında bir daire bulunmaktadır. Osmaniye Mah. Meyan Sok. No:6 Karadeniz Apt. Kat:3 Daire:4 Gemlik / BURSA adresinde, 1. Satış Günü : 14/01/2022 günü 11:30 – 11:35 arası
- 2. Satış Günü : 17/02/2022 günü 11:30 – 11:35 arası
- Satış Yeri : Hisar Mah. Gemlik Yeni Adliye, İcra Müd. Yanı, Mezat Salonu, BURSA’ da yapılacaktır.
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