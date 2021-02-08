Gemilerden sızdığı tahmin edilen kimyasallar İzmit Körfezi’nde kirliliğe neden oldu

Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA) – KOCAELİ’nin Körfez ilçesi Yarımca Sahili’nde gemilerden sızan kimyasal atık olduğu tahmin edilen maddeler deniz yüzeyinde kirli bir tabaka oluşturdu.

Sabah erken saatlerde Körfez Yarımca sahilinde yürüyüşe çıkanlar, denizin üzerinde kirli bir tabaka gördü. Çevrede bulunan limanlara gelen gemilerden sızan kimyasal olduğu tahmin edilen kirlilik Yarımca Sahil boyunca yaklaşık 1 kilometrelik hat boyunca görüldü. Yaşanan kirlilik çevrede spor yapan ya da yürüyüşe çıkan vatandaşlar tarafından tepki çekti.

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