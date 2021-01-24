Gemiden kaçırılan elektrik teknisyeni Burhan’ın ailesi, iyi haberlerini bekliyor

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)- NİJERYA açıklarında korsan saldırısına uğrayan ‘Mozart’ isimli gemide, rehin alınan 15 personelden birisinin Gökhan Burhan olduğu öğrenildi. Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Burhan’ın gemide 2 ay önce elektrik teknisyeni olarak çalışmaya başladığı bildirildi. Gökhan Burhan’ın ailesi, ‘iyi haberini’ bekliyor.

Nijerya açıklarında ‘M/V Mozart’ isimli bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alınırken, 19 kişilik mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi de kaçırıldı. Rehin alınan personelden birinin Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Gökhan Burhan olduğu öğrenildi. Pazaryeri ilçesi oturan Gökhan Burhan’ın ailesinin rehin haberi üzerine endişeli bekleyişi başladı. Burhan’ın 2 ay önce gemide elektrik teknisyeni olarak göreve başladığı bildirildi. Gökhan Burhan’ın eşi Nadire Burhan gelecek iyi haberleri merakla bekliyor.

FOTOĞRAFLI