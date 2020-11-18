Gemi personeli kamarada ölü bulundu

"Ceset torbası verildi, 'siz indireceksiniz' diye söylendi" Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA KADIKÖY'de koronavirüs hastası 87 yaşındaki bir kişi, evinde hayatını kaybetti. Evde bulunan diğer...