Gemi makine arızası yaptı, İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

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Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL,(DHA)-KANDİLLİ açıklarında konteyner gemisi makine arızası verdi. Kıyı Emniyeti kurtarma ekipleri sevk edilirken, İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği, geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Ambarlı’dan Novorossiysk’ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörümüz ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak askıya alındı.” ifadelerine yer verildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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