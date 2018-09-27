Gelir vergisi yerine gider vergisi uygulansa

Elektrik Mühendisi ve Araştırmacı yazar Semih Kalkanoğlu gönderdiği elektronik postada gelir vergisi yerine gider vergisi reformu yapılması gerekliliğine dikkat çekiyor.

5 yıldır gider vergisi üzerinde çalıştığını vurgulayan Kalkanoğlu yaptığım bu çalışmanın, malî uzmanlarca incelendiğini ve “uygulanabilir” bulunduğunu ifade ediyor.

Kalkanoğlu’nun bu önemli ve ilginç önerisini özetleyeyim:

“1982’de ANAP, rahmetli Turgut Özal Başbakanlığı’nda iktidara geldiğinde, Katma değer Vergisi uygulaması da başlatılmıştı. Bu konuda uzman olarak en çok çalışan kişi rahmetli Adnan Kahveci de bir Elektrik Mühendisi idi. Katma Değer Vergisi, oturuncaya kadar bir süre çok sıkıntı çekildi. Ancak daha sonra KDV, ana fiyatın içine sokulunca, bu sıkıntılar da ortadan kalkmıştı.

Gider Vergisi uygulaması, KDV gibi ürün ve hizmetin başından sonuna, her aşamada alınacak bir vergi olmayıp, son noktadaki tüketicilerin (genel anlamda 40 milyonluk toplam vergi mükellefi demektir bu) ödedikleri bir vergi olup, harcanan paraya ve satın alınan ürün ve hizmete göre değişiklik gösteren bir vergi uygulaması olacaktır.

Gelir Vergisi Kanunu Adil Uygulanabiliyor mu?

Türkiye Gelir Vergisi Kanunu 1951’de kabul edildi.

Peki, bu ülkede 10 milyon vergi mükellefinin HİÇ vergi ödemediğini biliyor musunuz?

Peki, bu ülkede gelir vergisi mükellefi 15 milyon serbest çalışanın canının istediği kadar vergi ödediğini biliyor musunuz?

Bu 25 milyon vergi mükellefi keyfine göre vergi ödüyor veya ödemiyor. Ama bu kesim, gık demeden vergisini son kuruşuna kadar ödeyenlerle aynı eğitim, sağlık, alt yapı hizmetlerinden yararlanıyorlar mı?

Evet.

Peki, bu sistemi ABD sistemine çevirirsek, gelirden değil, giderden vergi alırsak, ne olur?

15 yıldır bunun üzerinde çalışıyorum.

KDV’yi kaldıralım (Bir koyundan iki post çıkmaz)

Başta ekmek olmak üzere tüm zorunlu tüketim ürünlerinden % 12 vergi alınsın.

Bunun dışında kalan diğer her tür üründen, maldan elbiseden kırtasiyeden yata, uçağa, otomobile kadar % 15’ten % 60’a kadar, gider vergisi konsa.

Adamın, bir ailenin tek evi var, tek otomobili var. Hiç vergi alınmasa.

Ev ve otomobil sayısı arttıkça artacak oranda gider vergisi alınsa. Bu ÖTV’yi de kaldıracaksınız. AB’nde nasılsa burada aynısı olmalı. Yaptığım hesaba göre; 21 milyon aile var bu ülkede. Bunların tümü dolmuş şoföründen Koç ailesine kadar istisnasız herkes yediği ekmekten aldığı otomobile, ödediği okul taksitinden giydiği elbiseye kadar her tür ürüne, mala, hizmete GİDER

VERGİSİ ödeyecek mi?

İşte vergide adalet böyle sağlanmış olmayacak mı?

ABD’nde Gelir Vergisi de var Gider Vergisi de.

Gelir Vergisi’nde eğitim, sağlık, kira gibi giderler ödediğiniz gelir vergisinden düşülüyor. Ayrıca ABD’nde her tür ürün ve hizmetten % 6-10 arası Gider Vergisi alınıyor. Bu vergi yerel belediye, eyalet ve federal yönetim arasında 3’e bölünüyor. İşçi ve memurdan alınan Gelir Vergisi’ni kaldırın. Bu kesimin eline geçecek net aylık en az % 30 artacak. Gider Vergisi Uygulaması’na geçildiği takdirde, herkes harcaması oranında vergi ödüyor olacaktır. Bu şekilde vergi ödemeyen hiç kimse kalmayacak demektir. Bu sistem ABD’nde uzun yıllardır uygulanıyorsa, ülkemizde de çok rahatlıkla uygulanabilir. Böylece Türkiye’de bir yandan yatırımlar artarken halkın genel refahı da yükselecek demektir. Vergi uzmanlara iletmiş olalım ve irtibat kurmak isteyenler için Kalkanoğlu’nun e-posta adresini vereyim: semihkalkanoglu@gmail.com