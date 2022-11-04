Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Ankara Gölbaşı’nda 5.027 m² tarla ve üzerinde natamam dubleks villa ihale ile satılacak

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Satışa çıkarılan gayrimenkul Ankara ili, Gölbaşı İlçesi, Hacılar Mahallesi 127712 ada 140 parselde kain 5.027,99 m2 tarım arazisi susuz tarla vasfındadır.

Satışı yapılacak gayrimenkul tarım arazisi susuz tarla vasfında olup ve üzerinde kaba inşaat halinde duvarları örülmüş dubleks villa bulunmaktadır. Konum itibari ile Gölbaşı-Haymana yolunun sol tarafında yoldan iki kilometre içerde Mogan Gölünün güney ucuna 400 m mesafededir. Gölbaşına 7 km Konya yoluna 2.5 km Ankara’ya 40 km mesafededir.

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Gayrimenkul satışı, Gayret Mah. Ahmet Hamdi Cad. No:48 Yenimahalle adresindeki Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 4. Kat İhale Salonunda 22 Kasım 2022 Salı günü saat 14.30’da satış işlemlerine başlanılacaktır.

İhale ve Teklif Açma Tarihi22.11.2022 14:30

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