Gelir İdaresi Başkanlığı 337 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda toplam 337 (üç yüz otuz yedi) sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ” Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda toplam 337 (üç yüz otuz yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.”

Başvurular, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30’da sona erecek.

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