Gelir İdaresi Başkanlığı 280 Şoför Alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Destek Personeli (Şoför) pozisyonunda toplam 280 sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, başvurular, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30’da sona erecek.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

– 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

– Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

– ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

– Geçerlilik süresi dolmamış D1 veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

– Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Sözlü sınav 16-25 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız