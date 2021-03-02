Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, 196 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ilgili maddeleri gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen görev yerlerine Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonunda toplam 196 (yüz doksan altı) sözleşmeli personel alınacaktır.

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