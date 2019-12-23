Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, temsili düğünle gelinlik giyen down sendromlu Serap Çetin’i yalnız bırakmadı. Başkan Altınok, “Rabia kızımızdan sonra Serap kızımız da gelinlik giymek isteğini bizlere iletti, biz de en doğal hakkı olan bu isteği geri çevirmedik. Dezavantajlı vatandaşlarımızı sosyal yaşama dâhil etmek için her türlü imkânı sağlıyoruz” dedi.

DAVULLU ZURNALI DÜĞÜN YAPILDI

Konvoy, davul ve zurna eşliğinde evinden alınarak kuaföre ve ardından düğün salonuna götürülen Serap Çetin, Keçiören Belediyesi Yunus Emre Düğün Salonu’ndaki sembolik düğünle en büyük hayalini gerçekleştirdi. Beyaz gelinlik sevinci yaşayan Serap’ın temsili düğünü için masrafların birçoğu belediye tarafından karşılanırken; çiçek, kuaför, araba süsleme, kuru pasta gelinlik ve kına elbisesi gibi ihtiyaçların bir kısmı da Keçiören’in hayırsever esnafları tarafından temin edildi.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Gülşen Kutlu ve Ekrem Çelebi’nin yanı sıra Ankaralı mahalli sanatçıların gönüllü olarak sahne aldığı düğüne Serap Çetin’in yakınları ve Keçiörenli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



“BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL TARAFINI YAŞADIK”

Ev sahibi olarak düğüne katılan ve misafirlere hitaben bir konuşma yapan Başkan Altınok, “Birçok program yapıyoruz ama belediyeciliğin en güzel tarafı bu programlar ve biz de bu güzelliği yaşadık. Çocuklar, yaşlılar, gençler ve engellilerin duası, onların rızası ve gönlü milyarlarca dua ve milyarlarca gönüldür. Bu gönlü hiçbir kalem yazamaz, hiçbir kelime ifade edemez. Bugün meleğimizin düğününü yapıyoruz, kendisine mutlu bir yaşam diliyorum. Güzel yavrumuza destek veren herkese de çok teşekkür ediyorum” dedi.

KUTLU: TURGUT ALTINOK GÜZEL İŞLER YAPIYOR

Türk Halk Müziği Sanatçısı Gülşen Kutlu da böyle bir düğünde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Turgut Altınok ve ekibi gönüllere dokunan o kadar güzel işler yapıyor ki, ben de bu güzel işlerin bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyorum. Serap ve ailesi şuanda çok mutlu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Serap’ın annesi Meral Çetin ve babası Turgut Çetin de Başkan Altınok’a teşekkürlerini iletirken, Anne Meral Çetin, “Bizi bu gün yalnız bırakmayan başkanımıza, ekibine ve tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi mutlu ettiniz, Allah da sizleri mutlu etsin” şeklinde konuştu. ​