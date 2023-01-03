Gelin ve kayınvalide, cezaevi ziyareti dönüşü kazada ölmüş

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Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA’da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Elif İlhan (76) ile gelini Nazife İlhan’ın (54) cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Nazife İlhan’ın kayınvalidesiyle Ceyhan’daki cezaevinde yatan eşinin görüşüne gittiği, dönüşte kazanın gerçekleştiği öğrenildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Elif İlhan ile gelini Nazife İlhan’a sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 CVP 29 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan kadınlara, daha sonra N.İ. yönetimindeki 01 AGE 709 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Elif İlhan’ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Nazife İlhan ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Nazife İlhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gelin ve kayınvalidenini cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

CENAZELER GAZİANTEP’E GÖTÜRÜLDÜ

Sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Elif ve Nazife İlhan’ın cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Gelin ve kayınvalidenin cenazeleri daha sonra defnedilmek üzere Gaziantep’e götürüldü. Öte yandan olay günü iki çocuk annesi Nazife İlhan’ın kayınvalidesinin Ceyhan’daki cezaevinde 6 yıldır yatan kocası Murat İlhan’ın görüşüne gittiği, kazanın ziyaret dönüşünde meydana geldiği öğrenildi. (DHA)

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