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ANTALYA’nın Kumluca ilçesindeki tarihi Likya Yolu üzerinde bulunan Gelidonya Feneri, 86 yıldır denizcilere ışık veriyor. Fener, çevresinin doğal güzelliği ve manzarası ile doğaseverlerin yürüyüş rotasında bulunuyor.

Fethiye’den başlayarak Antalya’ya kadar uzanan 535 kilometrelik tarihi Likya Yolu üzerinde bulunan ve ‘Gelidonya Feneri’ olarak bilinen Taşlıkburnu Feneri, doğaseverlerin uğrak noktalarından biri. Deniz kazalarının önlenmesi için 1936 yılında hizmete giren fener, 1990’a kadar gazla şimdilerde ise güneş enerjisiyle çalışıyor. Türkiye kıyılarının en yüksek feneri olan ve Antalya’nın en uç noktasında bulunan fener; 237 metre yükseklikte, denizden 3 kilometre içeride bulunuyor. Fenere patikadan 2 kilometrelik yürüyüş sonrasında ulaşılabiliyor. Patikada yol boyunca Beydağları Sahil Milli Parkı florası içerisinde yer alan çiçekleri de görmek mümkün. Ulaşımdaki zorluğuna rağmen fenerin bulunduğu alandaki ‘Beş Adalar’ olarak bilinen adalar, manzarası ve doğası ile ziyaretçileri hayran bırakıyor. Fenerin bulunduğu alanı görmek isteyen yüzlerce kişi de patikadan yürüyerek fenerin bulunduğu alana ulaşıyor.