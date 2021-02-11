Gelibolu’da öğrencilere tablet desteği

Doğan ZELOVA/GELİBOLU, (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde, TOBB’un katkılarıyla Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından temin edilen 60 adet klavyeli tablet,

öğrencilere ulaştırılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca 50 adet tablete daha ihtiyaç olduğunu bildirdi.

İhtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 60 adet klavyeli tablet temin edildi. Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Çetin, Yönetim Kurulu Üyeleri Dilek Uysal, Ebru Oktaykaan ile Genel Sekreter Hüseyin Çakmak dün İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca’ya tabletleri teslim etti.

‘ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK VERDİK’

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Çetin yaptığı açıklamada; “İlçemizde online eğitim için tablet ihtiyacı olan öğrencilerimize destek verme kararı almıştık. Kararımızı bugün itibariyle yerine getiriyoruz. Klavyeli tabletlerimizi İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Tahir Karaca’ya 60 adet olarak takdim ettik. Öğrencilerin eğitimlerine katkı yapan başta TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve tüm Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci de hep beraber atlatacağız” dedi.

‘BİLGİSAYARA İHTİYACIMIZ VAR’

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ise Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın tablet desteğinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, “İlçe merkezimiz ve köylerinde bulunan öğrencilerimizin uzaktan eğitime devam edebilmek için bilgisayar ihtiyaçları vardı. Uzaktan eğitim sürecinin başlaması ile birlikte hemen ihtiyacı olan öğrencilerimizi tespit edip Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirdik. Gelibolu ve köylerinde eğitim gören öğrencilerimiz için yaklaşık 300 adet tablete ihtiyacımız vardı. Milli Eğitim Bakanlığı, hayırsever bir vatandaşımız ve sosyal medyada bizden bağımsız toplanan hayırseverlerin aldıkları tabletler ve şimdi de Ticaret ve Sanayi Odası’nın 60 adet tablet desteği ile uzaktan eğitime katılamayan birçok öğrencimiz tabletlerine kavuşmuş oldu. Ama ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizin tabletlerinin olabilmesi için yaklaşık 50 adet tablete ihtiyaç olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilmesi beklenmektedir. Tablet desteği için Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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