GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ESTERGON KALESİ’NDE YAŞATILIYOR

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Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Estergon Türk Kültür Merkezi’ne kurulan Geleneksel Türk El Sanatları Atölyelerinde klasik usulde el sanatları icra edilmeye devam ediyor. Üretimin kesintisiz sürdüğü bu merkezde yedi ayrı atölye bulunuyor.

Gubari, Minyatür, Tezhip ve Çini, Ebru, Türk El Dokumacılığı, El Nakışı ve Deri İşleme atölyelerinde üretim yapan birbirinden meziyetli sanatçılar ürünlerini belediyenin online satış platformu Keçikoop üzerinden el sanatları meraklılarıyla buluşturuluyor.

El emeği göz nuru üretimin yapıldığı Geleneksel Türk El Sanatları Atölyelerini vatandaşların ziyaret edebildiğini söyleyen Keçiören belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kalemizin bulunduğu bölge gecekondu ve harap binalardan oluşuyordu. Onları temizleyerek Osmanlı, Selçuklu ve Türk mimarisini harmanladığımız kale inşa ettik. İçini de kültür ve sanatımızla dolduruyoruz. Kimliğimizi burada yaşatmaya devam ediyoruz. Türk geleneğini yaşamak isteyen tüm vatandaşlarımızı kalemize bekliyoruz.” dedi.​

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