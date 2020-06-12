2020 yılı Nisan ayı sanayi üretim verisi açıklandı. Sanayi üretimi, nisan ayında yıllık bazda yüzde 31,4 azaldı. Aylık bazda ise yüzde 30,4 gerileme yaşandı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı nisan ayında, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 33,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 14,9 azaldı.

Nisan ayı Covid-19 salgınının zirve yaptığı ve toplumsal hayatı en çok etkilediği aydı. Hem iktidar tarafından alınan önlemler, hem de iç ve dış talebin radikal bir şekilde düşmesinin verilere böyle yansıması elbette doğal.

Diğer yandan Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de açıkladı. Cari işlemler dengesi, nisan ayında 5.06 milyar dolar açık verdi. Uzmanlar nisan ayında 4.5 milyar dolar seviyesinde bir açık verilmesini bekliyordu, cari açık piyasa beklentilerini aşmış bulunuyor.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 279 milyon dolar artarak 3 milyar 810 milyon dolara ulaşması ve geçen yılın Nisan ayında 2 milyar 333 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 240 milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili oldu.

Hizmetler kaleminde en son açık 2007 yılında, bundan tam 13 yıl önce verilmişti, hizmetler dengesinde görülen bu açığın en önemli sebebi elbette turizm hizmetlerindeki ani durmadır.

Cari dengeyi gösteren Finans Hesabı kaleminde de gelen veriler hiç parlak değil

Bir önceki yılın aynı ayında 433 milyon dolar giriş kaydeden doğrudan yatırımlar kaleminde, bu ay 133 milyon dolar çıkış gerçekleşmiştir

Portföy yatırımlarında 2.365 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 847 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.013 milyon dolar net satış yaptığı görülmektedir. Yabancı yatırımcı elindekini satıyor ve Türkiye’den çıkıyor.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.030 milyon dolar ve 763 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 843 milyon dolar, 70 milyon dolar ve 62 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmiştir. Borçlanmada da sorun yaşandığı ortada, dünyada paranın bol, faizlerin sıfır yada negatif olduğu böyle bir dönemde bile borç bulunamamış, eski borç bile tam olarak yenilenememiş, geri ödeme yapılmış diye düşünebiliriz.

Resmi rezervlerde bu ayda 8.605 milyon dolar net azalış gözlenmiştir, rezervlerin hızla eridiği ve hatta swap hariç ekside olduğu da bir çok ekonomist tarafından söylenmektedir.

Finans hesabında da ciddi bir sıkıntı olduğu ortadadır.

Cari işlemler peş peşe 5 aydır açık veriyor, Nisan ayı açığı son 23 ayın en yüksek düzeyine tırmanmıştır.

Sonuç olarak ekonomide işler hiç iyi gitmiyor; küçülme sanırım beklenenden de büyük işsizlik, iflaslar ve temerrüde düşen borçlardaki artışlar ise beklentilerden de yüksek olacak.

Borsada işler yolunda gibi gözükse dahi; yabancıların genel olarak sattığını ve yerli yatırımcının satın alarak yabancının çıkışını finanse ettiğini gözlemliyoruz. Bu yerli yatırımcı kimdir, hangi fonlardır, bu fonlar arasında bireysel emeklilik fonları, işsizlik fonu ve benzeri devletin yönetiminde olan fonlar da var mıdır? Yoksa bireysel, bağımsız yatırımcılar mıdır, bunu zamanla öğreneceğiz.

Sadece veriler beklentilerden daha kötü görünmüyor ekonomi yönetiminin stratejilerinde de büyük hatalar göze çarpıyor!

Örneğin, Merkez Bankası’nın sağladığı 20 milyar liralık yatırım taahhütlü avans kredisi işi, ekonomi yönetiminin artık tuhaf ve hatta anormal çözümler peşinde koştuğunu göstermektedir.

Her ne kadar adı banka olsa da Merkez Bankası mevduat toplayan, kredi dağıtan manada bir banka değildir. TCMB yasası, “Merkez Bankası, reeskont kredisi verebilir ama kredi veremez” demektedir.

Bu kredi desteğinin belki bir şekilde yapılması gerekiyordu bu olabilir, kabul edilebilir, lakin Merkez Bankası, üzerinden mi yoksa Hazine üzerinden mi yapılmalıdır diye sorarsanız, ben açıkçası Hazine üzerinden yapmanın çok daha doğru olduğunu düşünüyorum.

Ekonomimiz de zaten büyük bir güven bunalımı yaşanırken böyle bir finansal destek operasyonunun normal yollardan ve Hazine tarafından yapılması çok daha doğruydu. Tamam Hazine borçlanacaktı ama ne fark eder, başka çare mi var? Şimdi direkt Merkez Bankası’na operatif bir iş yüklenmiş oluyor ve daha da kötüsü işin Merkez’in kaynaklarına gelmiş dayanmış olduğunu itiraf eden bir duruma düşülüyor. Belki eninde sonunda bu noktaya zaten gelecektik denebilir ama bunun yaratacağı etkileri, bu krediden yararlanacak firmaların nasıl seçileceğini, batık firmalarda bu paranın çar çur edilip edilmeyeceğini de iyi hesap etmek gerekir. Merkez’in bunu yapacak ne risk analiz ve kredi istihbarat birimi var ve ne de personeli, çünkü işi kredi vermek değil.

Sonuç olarak bu kusursuz fırtına da ekonomimiz hiç iyi yönetilmiyor maalesef.