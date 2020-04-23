Carl Sagan’ın ifadesiyle “Hepimiz yıldız tozuyuz ve anlaşılan, değerli altın takılarımız da çarpışan yıldız tozu.”

Altın milyarlarca yılda, nötron yıldızlarının çarpışmaları sırasında oluşan ve sadece gezegenimizde değil, evrende de çok nadir bulunan bir elementtir. Bu yüzden Altını matbaalarda iktidarların emir komutası ile basılan banknotlar ile bir tutmak mümkün değildir…

Yaşamakta olduğumuz bu biyolojik ve ekonomik kriz sırasında pek çok kişi için en güvenli liman olarak altın öne çıkmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca bu nadir metal ticarette takas aracı olarak kullanılmış ve insanların en temel servet biriktirme metası olmuştur.

Bilindiği üzere 1944 yılının Temmuz ayında A.B.D.’nin Bretton Woods kasabasında Birleşmiş Milletler Para ve Maliye Konferansı bünyesinde 44 ülke temsilcisi bir araya gelmiş ve 2. Dünya savaşı yıkımından sonra uluslararası ticareti tekrar canlandırabilmek, sağlıklı işleyen bir para piyasası oluşturabilmek için yeni bir sistem kurmuşlardı.

Burada kurulan Bretton Woods Sistemi savaş sonrası dünyanın uluslararası parasal ve mali düzenin sağlanmasına yönelik bir anlaşmadır.

Sistem bir bakıma iki dünya savaşı arasındaki dönemde çeşitli ülkelerce uygulanmasına son verilen altın sistemine geri dönüş anlamına gelmekteydi. Sistem temelde rezerv para sistemi olarak altına yeniden dönüşü sağlamıştır.

Bu anlaşma gereğince ABD Doları ile altın arasında bir sabit çıpa oluşturulmuş ve 1 ons altının değeri 35 ABD Doları olarak belirlenmişti.

Sisteme katılan diğer ülkelerde kendi para birimlerinin değerini ABD Doları’na sabitlediler ve bu sabit kur etrafında yukarı ve aşağı en fazla %1’lik yatay bantlar arasında dalgalanmaya izin vereceklerini taahhüt ettiler. Böylece teoride dolaylı bir altın parasal sistemine geçilmiş oldu.

Sistem her ne kadar altına dayalı olsa da, uygulamada ABD Doları’nın rezerv para olarak kabul edilmesini sağladı. Diğer ülke ve merkez bankaları rezervlerinde altın tutmak yerine faiz getirisi de elde etmelerine imkan veren ABD Doları’nı tercih ettiler.

1971 yılında ABD sisteme üye diğer ülkelere danışmadan ve onların onayını almadan 35 ABD Doları’ndan altına dönme imkanı sağlayan sabit kur uygulamasına olan taahhüdünü tek taraflı iptal etti ve para birimini serbest dalgalanmaya bıraktığını açıkladı. Bu eylem açıkçası elinde dolar tutan diğer ülkelere atılmış ve adeta kalpazanlık boyutuna varan çok büyük bir kazıktı.

1971’de ABD’nin doları altına endekslemekten vazgeçtiğini açıklamasıyla Bretton Woods sistemi tam anlamı ile çökmüştür.

Ortaya çıkan bu krizin en önemli sebebi ABD’nin altını olmadığı halde karşılıksız dolar basması, bu yüzden dış ülkelerde dolar miktarının artması ve bu sebeple doların değerinin düşmesidir.

1971’de 1 ons altın 35 dolar iken bugün 1.700 doların üstündedir ve 6 Eylül 2011’de gördüğü 1.921,17 dolar/ons seviyesini de unutmamak gerekir.

Bretton Woods anlaşmasının çöküşünden bu yana kağıt paraların değeri ya da satın alma gücü tamamı ile o kağıt paranın sahibi olan devletin gücü ve itibarı ile alakalı bir konudur.

Kağıt para basmak için gerekli olan tek şey bir banknot matbaası, biraz mürekkep ve yeterli miktarda kağıttır. Aynı kağıdın üzerine 1, 10, 100 ya da 1.000 rakamlarını yazabilirsiniz, geçmişte Türk Lirası banknotlarının üzerinde 6 basamaklı milyonlar yazıyor ama 1 milyon lira verip ancak bir ekmek alabiliyordunuz değil mi?

Bugün kağıt paraların kendi başına hiç bir değeri yoktur, kağıt paralar aynen kişilerin ya da firmaların senedine benzer, ancak ve ancak senet sahibinin itibarı kadar değeri vardır.

Oysa altın elde etmek için emek, zaman, enerji harcamanız ve yatırım yapmanız, sermaye yatırmanız gerekir, masa başında ya da banknot matbaasında altın elde etmek mümkün değildir, bu yüzden altının kağıt paraların aksine kendi başına bir değeri vardır.

Bu kriz sonrasında bir çok uzman kişi ve kuruluş altının gelecek fiyatı üzerine tahminlerde bulunuyor; ABD merkezli Bank of America (BofA) “Fed altın basamaz” başlığını verdiği raporunda altının onsu için 18 aylık fiyat beklentisini, 2.000 dolardan 3.000 dolara yükseltti. BofA’nın bu tahmini altının 6 Eylül 2011’de gördüğü 1.921,17 dolar/ons seviyesinin yüzde 50’sinden de fazladır. Banka yaşanan bu çifte kriz yüzünden piyasaya salınan astronomik miktardaki paranın doların değerini düşüreceğini ve yaşanan krizin Amerika’nın itibarını erozyona uğratacağını hesap ederek böyle radikal bir tahminde bulunmuş olmalıdır.

İsviçre merkezli yatırım bankası Credite Suisse, yayınladığı notta “Altında ve altın varlıklarında görünüm pozitif” dedi ve sarı metalin 1.700 dolar/ons seviyesini gördüğü bir önceki sefere göre daha iyi konumda olduğunu belirtti.

RBC Wealth Management yönetici direktörü George Gero ise altında 1.800 dolar/ons seviyesinin uzak olmadığını söyledi.

Benim kişisel görüşüm de; bu çifte kriz yüzünden hem kağıt para sahiplerinin itibar kaybına uğrayacakları ve hem de piyasaya sürdükleri kağıt para miktarı yüzünden paralarının değer kaybedeceği, kağıt paraların satın alma güçlerinin düşeceği yönündedir. Bu durumda altın satın almak isterseniz ons başına vermeniz gerekecek kağıt para miktarı da artacaktır.

Sonuçta sabit olan altının değeridir, kağıt paraların değeri devamlı oynamakta ve uzun dönemde ise devamlı olarak düşmektedir.