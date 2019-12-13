Ak Parti’nin uzun iktidar sürecinde yıpranması siyasette yeni arayışları gündeme getirdi.



Bu çerçevede, Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi’ni kurdu. Ali Babacan’ın partisinin de eli kulağında.



Babacan’ın kuracağı partiyi ileride değerlendiririz.



Bugün, Gelecek Partisi’ne bakalım.



PARTİNİN İSMİ: Değişik bulan da olabilir, yadırgayan da. Ama çok yaratıcı olmadığı kesin. “Nereden gelecek, nasıl gelecek” gibi esprilerin hedefi olabilir. Seçim kampanyalarında sloganlarından biri muhtemelen, “Gelecek Partisi iktidara gelecek” olacaktır.



PARTİNİN LİDERİ: Ahmet Davutoğlu’nun hitabet yeteneği yüksek. Ancak bazen kendisini üniversite hocası, toplumu da öğrenci gibi görüyor, uzun konuşuyor, teknik ayrıntılara giriyor. Daha net ve anlaşılır olması gerekir. Esat rejimiyle aramızın bozulmasına neden olan hatalı Suriye politikasının mimarı olarak görülmesi ve atak bir dış politika anlayışını savunması önemli dezavantajları.



PARTİNİN KADROSU: Ak Parti’den şu ya da bu nedenle ayrılmış ya da ayrılmak zorunda kalan eski milletvekilleri ve il başkanları ile bir zamanlar önemli görevlerde bulunmuş iken dışlanmış bürokratların ağırlıkta olduğu bir kurucular kurulu var önümüzde. Toplumda heyecan yaratacak, “Vay be, o da mı Gelecek Partisi’nde” dedirtecek tek bir isim bile yok. 154 kişilik listede kadınların azlığının yanı sıra şu da önemli bir handikap: Öğretim üyesinden doktora, eczacıdan sanayiciye, mühendisten mimara, avukattan kimyagere, ekonomistten gazeteciye, muhasebeciden ilahiyatçıya bir çok meslekten insanlar var ama nedense bir tek işçi bile yok.



PARTİNİN PROGRAMI: Diğer partilerin programından çok da farklı değil. Ülkeye huzur, refah, mutluluk vaat ediyor. Dört eğilimi de kucaklama telaşı içinde hazırlandığı belli. Ama, partinin hedeflediği esas tabanın Ak Parti’ye küsmüş merkez sağdaki seçmen olduğu anlaşılıyor.



PARTİNİN GENEL MERKEZİ: Beysukent, Ankara’nın en lüks semtlerinden biri. Genel Merkez’in burada olması şaşırtıcı. Daha mütevazı bir semtte olsaydı keşke. İşe böyle lüks bir yerde başlamak lüksten, israftan bıkmış seçmene hoş gelmeyebilir.



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Sonuç olarak şunu söylemek mümkün:



Gelecek Partisi’nde gelecek olup olmadığı çok tartışılır ama net olarak gelecek seçimde anlaşılır ancak.

