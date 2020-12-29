Gelecek Partisi İzmir İl Başkanına silahlı saldırı 

Halil İbrahim KARABIYIK – Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) – GELECEK Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçiler otomobili ile seyir halinde olduğu sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İşçiler’in yaralanmadığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi çıkışında meydana geldi. Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçiler esnaf ziyaretinin ardından evine dönerken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler İşçiler’in otomobiline ateş açtı. Saldırıdan yara almadan kurtulan İşçiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayı Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, bölgede çalışma yaparken, saldırıda İşçiler’in otomobiline 4 kurşun isabet ettiği belirlendi. İşçiler’in ifadesine göre olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin beyaz bir otomobil ile kaçtığı öğrenildi. Bunun üzerine polis ekipleri çevreyolu üzerinde bulunan kameraları incelemeye alarak, saldırıyı yapan kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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