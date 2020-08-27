Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek İkizce Mahallesi’nde inşaat çalışmaları başlanan halı sahada incelemelerde bulundu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile imzalanan Cumhuriyet Kapalı Salonu’nun ve spor kompleksi içinde yer alan sentetik çim sahanın yenilenmesi, uluslararası düzeyde yarışmaların olabileceği bilardo salonu ile sekiz adet mini futbol sahasının yapılması ve yeni bir spor salonun inşa edilmesi başlıklarının yer aldığı protokol imzası sonrası çalışmaları hızlandırdı.

Sporcular yetiştirmek en büyük gayemiz

İmzalanan protokol sonrası halı sahaların çalışmalarının başladığını aktaran Başkan Ramazan Şimşek “İkizce Mahallemizde bulunan inşaat çalışmalarını yakından inceleyerek geleceğin sporcularını yetiştirme noktasındaki ilk adımımızı attık. Alt yapımızı güçlendirerek, başarılı ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak sporcular yetiştirmek en büyük gayemiz. Projenin sene sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. Taşpınar, Hacılar, Yavrucuk, İkizce, Karagedik, Bağiçi, Çimşit, Emirler mahallelerine yapılmasını planlıyoruz. Cumhuriyet Kapalı Salonumuz bu zamana kadar pek çok sporcuyu ağırladı. Yenilenen yüzü ile de başarılı müsabakalara ve antrenmanlara ev sahipliği yapacaktır. Yeni spor salonumuzun da müjdesini paylaşmak isterim. Bu sayede spor tesislerimiz ve alt yapımız ile ilimize, ilçemize yakışır olacağız” dedi.

İncelemelerde Başkan Ramazan Şimşek’e eşlik eden İkizce Mahalle Muhtarı Fahrettin Dönmez ise halı saha çalışması Şimşek’e teşekkürlerini ileterek şunları söyledi: “Mahallemizin gençleri halı sahasına kavuşacak ve bu sayede spor yapabilecek. Başkanımıza özverisinden dolayı bir kez daha teşekkür etmek isterim.”