13.9 C
Ankara
3 Mayıs 2019
Ana Sayfa Kültür-Sanat Haberleri Geleceğin sinemacıları Kısa Film Festivali’nde buluştu
Türkiye genelinden Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin çektiği kısa filmler, 27-28-29 Nisan tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Bahçeşehir Koleji Kısa Film Festivali’nde seyirciyle buluştu.
Kültür-Sanat Haberleri

Geleceğin sinemacıları Kısa Film Festivali’nde buluştu

Editör Editör

-

8
0

Türkiye genelinden Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin çektiği kısa filmler, 27-28-29 Nisan tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Bahçeşehir Koleji Kısa Film Festivali’nde seyirciyle buluştu.

Sanatın evrensel aracılığıyla çocukların kardeşlik, dostluk, dayanışma, sevgi, saygı, olumlu duygu ve davranışlar kazanmalarına yardımcı olmak, çocuklara duygu ve düşüncelerini sinema yolu ile ifade etme imkânı vererek kendilerini ve içinde bulundukları toplumu tanımalarına yardımcı olmak hedefiyle düzenlenen kısa film festivaline Bahçeşehir Kolejinin 26 kampüsünden 250 öğrenci, 44 kısa filmle katıldı.

Festival boyunca öğrenciler; Yönetmenlik Atölyeleri, Senaryo Yazım Teknikleri ve Metin Uyarlama Atölyeleri, Seslendirme Atölyeleri, Kamera Önü Oyunculuk ve Doğaçlama Atölyesi ile sinemaya dair bilgi ve becerilerini geliştirdi.

Jüri tarafından belirlenen filmler; En iyi Film, En iyi Senaryo, En iyi Yönetmen, En İyi Oyuncu, En Kurgu, En iyi Afiş, Jüri Özel ve Mansiyon kategorilerinde ödül plaketlerini, 28 Nisan Pazar günü düzenlenen törenle, BKM Mutfak oyuncularından aldı.  

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Bahçeşehir Koleji Kısa Film Festivali’nde en iyi film ödülünü; ‘Öğüt’ isimli filmleriyle Bahçeşehir Kars Kampüsü öğrencileri Ela Öztürkler, Özgü Naz Aksoy, Çağan Yeşilyurt, Ekrem Aras Yurdakoş, Berkay Alibeyoğlu, Onat Alp Ok aldı. En İyi Oyuncu ödülünü ise ‘Öğüt’ filmindeki performansıyla Bahçeşehir Koleji Kars Kampüsü öğrencisi Ela Öztürkler almaya hak kazandı.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikArkeoloji Müzesi ilham kaynağı oldu
Sonraki İçerikUzmanlardan önemli uyarı: Kalbi koruyor
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Kültür-Sanat Haberleri

Arkeoloji Müzesi ilham kaynağı oldu

Editör -
Tasarım Fakültesi öğrencileri dünyanın farklı medeniyetlerinden yüzlerce eseri bir arada bulunduran Arkeoloji Müzesi’ni karakalem ve suluboya çalışmalarıyla yorumladı.
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

Balkan Fest için geri sayım başladı

Editör -
Halk oyunlarından türkülerine, renkli kıyafetlerinden kendine özgü lezzetlerine kadar Balkan kültürünün yansıtılacağı ‘Balkan Fest’ için geri sayım başladı.
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

‘Akıngüç Ödülü’ başvuruları uzatıldı

Editör -
İstanbul Kültür Üniversitesi’nin (İKÜ) bu yıl hukuk dalında düzenlediği ‘Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Pozitif Ayrımcılığın Rolü’ konulu ‘Akıngüç Ödülü’ için başvurular 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz!

Bilgisayar korsanlarının 2018 yılında otomatik botlar yoluyla 30 milyar kez kimlik bilgisi doldurma girişiminde bulunduğu bildirildi.

30 milyar kez sızmayı denedi!

Editör -
Bilgisayar korsanlarının 2018 yılında otomatik botlar yoluyla 30 milyar kez kimlik bilgisi doldurma girişiminde bulunduğu bildirildi.
Güney Afrika'nın gözde şehirlerinden Cape Town, geçtiğimiz günlerde dev bir siber güvenlik zirvesine ev sahipliği yaptı.

Drone’ları hack’lemek meğer ‘çocuk oyuncağı’ymış!

İngiltere’de dün gerçekleşen yerel seçimler iki büyük partinin birçok belediyede sandalye kaybetmesiyle sonuçlandı.

İngiltere’deki yerel seçimlerde iktidar oy kaybetti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Büyük Okyanus'un güneyinde bulunan Solomon Adaları'nda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Solomon Adaları’nda 6.1 büyüklüğünde deprem

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü(MTEGM) ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'nün imzaladığı protokol ile: Nitelikli Gazeteciler Yetişecek İstihdam Sağlanacak

Nitelikli Gazeteciler Yetişecek İstihdam Sağlanacak

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü(MTEGM) ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'nün imzaladığı protokol ile: Nitelikli Gazeteciler Yetişecek İstihdam Sağlanacak
Başkan Yavaş İmar geçen yol altı için ruhsatların hemen verilmesini, yol üstü için de 5 binlik imar çalışmalarının hemen başlatılması talimatını verdi.

30 Yıllık İmar Kangrenine Son Veriyor Sözüm Söz

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Başkan Yavaş İmar geçen yol altı için ruhsatların hemen verilmesini, yol üstü için de 5 binlik imar çalışmalarının hemen başlatılması talimatını verdi.
Tamamı öğretmenlerden oluşan Türk Müziği Öğretmenler Korosu Türk sanat müziği, Türk tasavvuf müziği, Türk halk müziğinden oluşan geniş repertuarlarıyla, konseri dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti verdi.

Öğretmenler Korosu Müzik Ziyafeti Verdi

Özel Röportaj Mehmet Akgün -
Tamamı öğretmenlerden oluşan Türk Müziği Öğretmenler Korosu Türk sanat müziği, Türk tasavvuf müziği, Türk halk müziğinden oluşan geniş repertuarlarıyla, konseri dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti verdi.

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71