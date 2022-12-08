Gediz’i kirlettiği iddiasıyla Turgutlu OSB’nin yetkilileri hakkında suç duyurusu

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- GEDİZ Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, atık su arıtma tesisi olmadığı için Gediz Nehri’ni kirlettiğini ileri sürdüğü Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daha önce de 2 kez suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Kilimcigöldelioğlu, yaşanan çevre kirliliğinin önlenmesini istediklerini söyledi. Turgutlu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hami Özer ise en geç 2024 yılının ilk çeyreğinde arıtma tesisini Turgutlu’ya kazandıracaklarını kaydetti.

Turgutlu OSB’den dökülen atık sular, arıtma tesisi olmadığı için Manisa’nın Ahmetli ilçesinden, İzmir’in Menemen ilçesine uzanan yaklaşık 100 kilometrelik sulama kanalında kirliliğine neden oluyor. Kanala dökülen atık sular buluştuğu Gediz Nehri’nin yanı sıra çiftçilerin yaptığı sulamayla Gediz Ovası’nda da kirliliğe yol açıyor. Sulama kanalından yayılan kötü kokular insan sağlığını da olumsuz etkiliyor.

GEMA Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, atık sularını sulama kanalına dökerek, Gediz Nehri’ni kirlettikleri gerekçesiyle Turgutlu OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hami Özer ve Müdürü Şükrü Caner Özcan hakkında, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

‘TEK ÇÖZÜM ATIK SU ARITMA TESİSİ’

Çözüm bulunana ve ceza verilene kadar çalışmalarını yürüteceklerini kaydeden GEMA Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, “Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi, 25 yıldır Gediz’i kirletiyor. Ahmetli’den başlayan sulama kanalı, Turgutlu, Şehzadeler, Yunusemre’den İzmir’in Menemen ilçesine kadar uzanıyor. Çiftçiler bu kanaldan sulama yapıyor. Çevreyi olduğu gibi insan sağlığını da olumsuz etkiliyor. Şu an için çözümü zor görünüyor. Bunları daha önce 2 defa mahkemeye verdim. Bu 3’üncü oluyor. Çözüm bulunana ve ceza alana kadar dilekçe yazacağım. Buradaki tek çözüm, atık su arıtma tesisi yapılmasıdır. Genel çözüm ise Türkiye genelinde herhangi bir bölgede organize sanayi bölgesi kurulmadan o bölgeye önce atık su arıtma tesisi kurulmasıdır. Şu an İzmir Bağyurdu, Manisa Muradiye, Akhisar Zeytin organize sanayi bölgeleriyle, Kula tabakhanelerinin hiçbirinin arıtma tesisi yok. Yer altı sularını kirletiyorlar. 10 yıl sonra içme suyu bulamayacaksınız. Çünkü tüm yer altı suları kirli, Gediz’in suyu ise 4’üncü sınıf kirli” diye konuştu.

‘EN GEÇ 2024 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE ARITMA TESİSİ KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ’

Turgutlu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hami Özer ise “Bölgemiz 1995 yılında kurulmuş, ancak yönetimsel zafiyetlerden kaynaklı bugünlere kadar atık su arıtma tesisi olmadan geldik. Çevreci sivil toplum kuruluşlarının yoğun baskıları var. Biz de kendimizin de ne yaptığına bakmalıyız. Özellikle Gediz’i kirlettiğimiz için bu arıtma tesisinin yapılması bizim için çok kıymetli. Konuya ilişkin yönetim olarak hızlı ve ciddi çalışmalarımız var. Bu çalışmalar doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın ihaleye çıkma aşamasına kadar prosedürleri tamamladık. Bölgemiz 2023 yılının ilk çeyreğinde ihaleye çıkacak, 15 bin metreküplük su atık tesisimizin inşaat faaliyetleri başlayacaktır. İnşaat süresinin uzun sürmeyeceğini, en geç 2024 yılının ilk çeyreğinde arıtma tesisimizi Turgutlu’muza kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı. (DHA)

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