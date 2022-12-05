Gediz’de otomobilin çarptığı kadın öldü

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Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Zekiye Akgün, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kütahya-Gediz karayolu üzerindeki Hacıbaba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Kütahya’dan Gediz’e gelen K.K. yönetimindeki 43 LU 587 plakalı otomobil, Hacıbaba Mahallesi’nde odun taşımak için yolun karşısına geçmeye çalışan Zekiye Akgün’e (62) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Zekiye Akgün, asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları inceleme sonunda Zekiye Akgün’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Zekiye Akgün’ün cesedi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü K.K. gözaltına alındı.

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