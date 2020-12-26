Geçti Borun pazarı sür eşeği Niğdeye…

Martı ruhunun başkaldırmacı, protest ruhunu bugünün +65 veteranlarıyla eyleme dönüştürmek istedim….Ancak filmi geriye saramadım. İhtiyar delikanlılarla aynı sayfada olmaktan vazgeçtim aynı kitabı okuyamaz olmuşuz meğerse…Baştan anlatayım müsaadenizle..

68’li yıllar…Kadıköy Maarif Kolejinden mezun olduktan sonra Orta Doğu teknik Üniversitesini kazanmış ve Mimarlık Fakültesinde okumaktayım. İki üç yılda beraberimde getirdiğim sporcu kimlik ve ihtirasımla okul ve kulüp basketbol takımı kaptanı ve spor kulübü Genel Sekreteri olmuşum. Formalar ve sporla ilgili pek çok malzeme yapıyoruz. Rozet de yapılması gerekti, daha doğrusu rozet yapılmasında ısrar ettim. Mimarlık okuduğum için tasarımı da bana düştü haliyle. Bunu en iyi yapacak ustalar İstanbul yüksek kaldırımdaydı. Hemen en iyisi bir Ermeni ustanın karşısına oturdum. Tasarımın kaldıracı olan, (https://sonsoz.com.tr/megerse-sisifos-soyleninin-filmi-cekilmis/) yazımda değinmiş olduğum, Sisifos, Yunan Mitolojisinde sonsuza kadar büyük bir kayayı bir tepenin en yüksek noktasına dek yuvarlamaya mahkûm edilmiş bir kraldır. Homerus’a göre Sisifos ölümlülerin en bilgesi olan insandır. İsmi sophos (bilge) sözcüğüyle ilişkilendirilir. Lafın kısasıyla, dağın tepesine çıkarılan kayanın tepeye varınca geri gönderilmesi cezası, sırları ortaya çıkan Zeus’un öfkesiyse, sırları ortaya dökülenlerin Sisifos’u andıran cezalandırmalarına karşılık kayayı yine tepeye taşımak boyun eğme değil, cezaya başkaldırıdır.



Bir iki deneme sonrası, lise yıllarında kafası Camus’un Sisifos efsanesiyle yoğrulmuş sporcu mimarlık öğrencisinin mine teknolojisi ile yapılabilecek ODTÜ Spor kulübü rozeti, kayanın yerini ODTÜ logosunun almasıyla, mitolojide efsanede ki aşağı yuvarlanacağı belli olan kocaman kayayı yokuş yukarı itmeye mahkum etmesini anlatır şekle dönüştü. Kafada özümsemiş felsefenin farklı bir temada resme dönüştürülmesi ve bunun bilgisayarların oda büyüklüğünde olduğu bir zamanda, rozet ölçeğinde son derece zor mine üzerine kakma ve kabartma tekniğiyle yapıldığını dipnot olarak düşeyim .



Kanı kaynamakta olan delikanlı aklımla yolumu aydınlatan (https://sonsoz.com.tr/68-kusaginin-felsefi-orgusu-2/ yazımda belirttiğim gibi….) “68 gençliği geçen yüzyılın ikinci yarısının kanaat önderlerinden “absürd/ saçma’nın babası”Albert Camus ile ruhu reddederek maddeciliği düşün yaşamımın merkezine oturtan Jean- Paul Sartre arasında gitgel’ler yaşadı. Bu ikisi, kendilerinden önceki tüm filozofların düşünlerini özümseyip güncelleyerek iki pratik yaşam kutbu yaratmışlardı. Google arama motoru olmayan o günlerde ikisini de okudun mu Kierkegaard, Dostoyevski, Nietzsche, Heidegger’ı da eşzamanlı çözerdin. Sartre’a göre “Exxistance comes before essence/”Varoluş özden önce gelir“di. Tercümesi.. Gelenek, görenek, kalıtımı koy bir tarafa kendini nasıl inşa edersen sen O’sundur. Sartre, Varoluşculuk ile Marksizm arasında düşün köprüsü oluşturarak çağının “varoluşçu Marksizm” inin kanağat önderi, Sovyet Bloğu dışındaki dünyanın benimsediği düşünsel komünizmin sözcüsü olmuştur.

”İzm” kalıplarına fazla takılmayan Camus ise “hiçbir şeyin bir anlamı olmadığını” varsayarak, dünyanın absürt/saçma olduğu sonucuna ulaşırdı. Kendisi etkilenmeyi sevmezdi ama Yabancı’sını okuduğunuzda “dünyaya ve eylemlerine yabancılaşmış Meursault’ da kendinizden izdüşümler bulur, Le Mythe’de Sisyphe/ Sisifos Efsanesi‘nde koca kayayı düşeceğini bile bile tepeye ulaştırmak için omuzlayan adamınki gibi anlamsız bir uğraş olarak görürdünüz yaşamı.İnsanların, hayatla ölüm arasında kaldığı ince çizgiyi, kahramansız eserinde, “Veba” adını vererek tasvir eden Camus, dolaylı yoldan ateizmi de savunurdu.

Başkaldırımız onlarla özdeşleşti. Joan Baez’le Hiroşima’dan girdik Mao Che Tung kızıl devrim yollarına düştük. Sadede gelirsek.. 68 kuşağı, yaşam motifi yaptığı, hayatını karartan, canlarına mal olan komünizm pratiği, küreselleşme girdabında, Perestroyka/ Yeniden Yapılanma, Glasnost/Açıklık derken, sabun köpüğü gibi eriyip gidince pusulasını şaşırdı. Yeni bir dünya kuruldu, 68 kuşağı da orda yerini buldu mu? Posada kalan sosyal demokrasi şahin kuşağa yeter mi? Yoksa bizimkiler, “Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim” diye kendi kendine sorup duruyor, apolitik yeni kuşaklara uzaylı gibi mi bakıyor?”…

Sorumun yanıtını son bir iki aydır zoom toplantılarıyla, bir araya gelelim “Martı Demokratik Düşünce Platformu” kuralım, yeni kuşak Martılara martı ruhunu aktaralım, dünyaya karşı duruşumuzu betimleyelim…. diye çırpınırken… eski tüfeklere ulaşamayınca aldım. Biz bitmişiz okeye dönüyoruz..