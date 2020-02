Bugün geçmiş ile gelecek arasında kurulan bir köprü gibidir. Bu köprü ne kadar sağlam olursa geçişimizde o kadar sağlam olur. Geçmişi aynaya benzetebiliriz biz bu aynaya her baktığımızda yine kendimizi görürüz geçmişte öyledir dönüp baktığımızda yine kendi yapıp ettiklerimiz karşımıza çıkar. Ne yaparsan elinle o gelir seninle yani ne ektiysek onu biçeriz her zaman. Rüzgar eken fırtına biçer. İyilik eken güzellik biçer. İnsan yaptıklarıyla kendini yansıtır, yaşantısıyla örnek olur.



Geçmiş geçip gitmiştir aslında ama geçip gitmesine rağmen her zaman bugüne öncülük eder ve bizi geleceğe hazırlar, yön verir. Geçmişin ışığı bugünün yansımasıdır. O yüzden o ışık ne kadar kuvvetli olursa bugüne yansıması da o kadar etkili olur. Bu yüzden bugünün değerini bilmeliyiz anı yaşamalıyız ,şükretmeliyiz, inanmalıyız. Eğer bugünün değerini bilemezsek o da geçmişte yerini alır.

Yaşamın, değerin, saygının, sevginin kıymetini bize öğreten yine geçmişimizdir ,ailemizdir, geleneklerimizdir, yaşam biçimimizdir. Geçmişte öğrenilen ama bugününü hiçbir zaman yitirmeyen değerlerimizdir.

Geleceği biz ancak dileriz, inanırız, bekleriz çünkü geleceği Allah’tan başka kimse bilemez. Sadece biz bugünle birlikte gelecek için mücadele verebiliriz. Önemli olan da bu yönümüzün her zaman doğru, düz, emin, kararlı olmasıdır. Yolunu bilmeyen ne yapmayacağını da bilemez ışığı bulamaz çevresini aydınlatamaz ve karanlıkta kalır. Bu yolumuzun aydınlık olması için de bugüne faydalı olmalı ve bizi geleceğe daha emin adımlarla götürecek biçimde olmalıdır.

Dün güzeldi , bugün güzel ,yarınlar daha güzel olacak. Bu yüzden geçmişi unutmamalı ,bugünün kıymetini bilmeli ,geleceğe de inanarak bakmalıyız.

Biz neyin hayır neyin şer olduğunu bilemeyiz

Bize şükretmek düşer

Bizim hayır bildiğimizde şer, şer bildiğimizde hayır olabilir.

Rabbim bizi Her türlü afetlerden korusun, korlasın inşallah

Yarınlarımızın hep güzel olması ümidiyle sağlıcakla kalınız.