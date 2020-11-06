Pandemi sürecinin başlamasıyla daha da derinleşen ekonomik krizden en çok etkilenen kesim esnaf , çiftçi ve tabi ki sabit ve dar gelirli vatandaşlarımız oldu.



Son günlerde döviz ve altın fiyatlarının aşırı şekilde artması enflasyonu, hayat pahalılığını arttırırken”, sabit gelirliler, emekliler, dul ve yetimler, işsizler, asgari ücretliler kara kara düşünüyor



İşsizlik, gelir adaletsizliği ve hayat pahalılığı çekilemez bir noktaya ulaştı. Aşırı fiyat artışları tüm insanları olduğu gibi emeklileri de canından bezdirdi.Emekliler geçim şartlarının zorluğu yüzünden evden dışarıya adım atamaz hale geldi. İşsizlik neredeyse tüm ailelerde soruna dönüşmüş durumda. Esnaf işlerinin iyice düştüğünden yakınırken çiftçiler de ürettiğimizi maliyetine satamıyoruz, geçinecek gücümüz kalmadı diyerek sorunlarını sıralıyor.

Mağduriyetlerinin giderilmesi için destek beklediklerini belirten küçük esnaf Pandemi nedeniyle cirolarımız düşerken giderlerimizde bir azalma olmadı kira, stopaj, BAĞ- KUR ve SSK prim borçlarını ödeyemiyoruz dayanacak gücümüz kalmadı iflas etme noktasına geldik geçinemiyoruz. Ülkemizde geçim sıkıntısı artık kader olmaktan çıkartılmalı” diyerek yetkililerden sorunlarına acil çözüm getirmelerini bekliyor.



Zor günler geçiren dar gelirli vatandaşların sorunları da say say bitmiyor. Pandemi nedeniyle gelirler düştü, kira borçları arttı. Elektrik, doğalgaz, su, telefon faturalarının yanı sıra kira, dar gelirliler için tam bir sorun. Kirasını ödemekte sorun yaşayan dar gelirli evden çıkartılınca düşük fiyata kiralayacak yeni ev bulamıyor.

Bu insanlar maaşını kiraya yatırsa gıdaya harcamaya para bulamıyor. Gıdaya harcasa kirasını ödeyemiyor. Anlaşılacağı gibi tam bir çıkmaz içerisindeler. Vatandaşlar bu çıkmaz durumun önüne geçmek için devletin dar gelirliye Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kira yardımı yapmasını istiyorlar.



Gelelim işsizliğe. İşsizlik kronik bir sorun olarak gündemdeki yerini koruyor. Resmi rakamlara göre her dört gençten biri işsiz. Eve ekmek götürmek ülkenin asıl gündemi. Suni gündemlerle asıl sorun gözlerden kaçırılıyor. TÜİK verilerine göre işsizlik düşüyor, tabii ki kağıt üzerinde. İşsizliğin düşmüş gibi görünme nedeni işsizlik ödeneği. İşsizlik ödeneği alanlar iş aramaktan vazgeçiyor. Bu nedenle de işsizlik düşmüş gibi görünüyor. Asıl sorun işsizlik maaşı değil, iş bulamamak.

İşsizlik maaşına başvuranların büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyor. İşsiz gençler “Artık okumak, üniversite mezunu olmak bile yetmiyor.İş bulabilmek için yaptığımız başvurularda ne kadar ücret istediğimiz soruluyor. Asgari ücretin altında maaş teklifi yapılıyor, sigortasız çalışma şartı getirenler bile var. Başvurduğumuz her kapıdan eli boş dönüyoruz. Piyasada zaten iş yok. Genelde tecrübeli elaman aranıyor, o da bizlerde yok” diyerek çaresizliklerini ortaya koyuyorlar.



İZMİR DEPREMİ

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de deprem felaketini yaşadık.Ülkemiz ne yazık ki bir deprem kuşağı üzerinde oturmaktadır. Her ne kadar cennet gibi bir ülke tanımlaması yapılsa da yaşanılan ve karşı karşıya kalınan doğal afetler canımızı acıtmaktadır. İzmir’de meydana gelen 6.9’luk depremde 114 canımızı kaybettik.Yüreğimiz yandı.

Deprem Türkiye’nin kaçınılmaz bir gerçeği olmasına rağmen gerekli tedbirlerin yeterince alınmadığı görülmektedir. Deprem öldürmez çürük yapılar ve tedbirsizlik öldürür.İzmir’de yaşadığımız acıları bir daha yaşamamak için yetkilileri göreve çağırıyor, olası bir depreme karşı tüm önlemleri almaya davet ediyorum. İzmir depreminde hayatını kaybeden 114 canımıza Allah’tan rahmet , yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.