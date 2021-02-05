Geçim derdi genç olmayı unutturdu

Pandemi nedeniyle iş bulmak daha da zorlaşırken işsizlik oranlarında, genç nüfus önemli bir yer tutuyor. Her 4 gençten birinin işsiz olduğu ülkemizde gençler iş bulma ümidi olmadığı için iş bile aramıyorİş bulamayan gençlerimiz umutsuz ve mutsuz. Son yapılan bir araştırmaya göre gençlerin yüzde 76’sı yurt dışına gitmek isterken, yüzde 77.5’i de torpilin yetenekten üstün tutulduğu görüşünde.Yine gençlerin yüzde 81’i yetişkinlerin kendilerini anlamadığını düşünüyor.



Gelecek kaygısı ve ekonomik koşullar gençleri umutsuzluğa sürüklerken aynı zamanda mutsuz da ediyor. Habitat Derneği ve İnfakto RW ortaklığında gerçekleştirilen “Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu”nun üçüncüsü yayımlandı.

• Rapora göre maddi durumundan memnun olan gençlerin oranı önceki araştırmalara göre büyük bir azalma göstererek 2017’deki yüzde 61 düzeyinden yüzde 47’ye düştü.

• İş arayan gençlerin oranı 2019’a göre 5 puan yükselerek yüzde 18’e çıktı.

• Çalışan gençlerin yüzde 69’u işyerinden çalışmayı tercih ediyor. Esnek çalışma ve uzaktan çalışma biçimlerini tercih ettiğini söyleyenlerin oranı ise sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 4.

• Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 66’sı ise aldıkları eğitimden memnun olmadıklarını ifade ediyor. Gençlerin yüzde 73’ü yüz yüze eğitimi uzaktan eğitimden daha faydalı gördüğünü belirtiyor.

• Koronavirüs döneminde hane halkı geliri 3 bin TL ve altında olan gençlerin yaklaşık yarısı ödeyemediği kira, elektrik, su gibi masrafları olduğunu ifade ediyor. Yine bu dönemde toplam aylık hane halkı geliri 3 bin TL ve altında olan gençlerin yaklaşık üçte biri bankadan ya da tanıdıklardan borç almış. Ayrıca 3 bin TL ve altı geliri olan gençlerden koronavirüs döneminde işini kaybetmiş olanların oranı yüzde 26 olarak görünüyor.

• Başka bir ülkeye yerleşmeyi düşünen gençlerin oranı 2019’da yüzde 25 iken bu çalışmada yüzde 31’e yükselmiş durumda. Bu gençlere sebebi sorulduğunda, birinci sırada yüzde 57 ile yurtdışında daha iyi iş olanaklarının bulunması diyor.

Türkiye’nin en kapsamlı gençlik raporu olan Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Araştırma Raporu’nun sonuçlarını değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Pandemi süreciyle iyice sarpa saran ekonomi ve iç-dış politika, gençlerin Türkiye’ye dair umutlarını günden güne yok ediyor” dedi.

İş aramaktan vazgeçenler ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar dahil olmak üzere işsiz sayısının 10 milyon seviyesine ulaştığını söyleyen Tekin, “Bu ağır tabloda en vahim oran genç işsizlikle ilgili. Her dört gençten biri işsiz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz umutsuz.

Önümüzdeki manzara son derece karanlık gidişat da öyle gösteriyor ki durum bundan sonra daha da kötüleşecek. Ülkedeki asıl ‘beka sorunu’ işsiz gençlerdir. Bu durum toplumum kanayan bir yarası olmaya, can yakıcı olmaya devam edecek. Cumhuriyet tarihinin en yüksek genç işsizlik oranını yaşıyoruz. Bu korkunç bir tablo. Asıl felaket bu. İktidarın konuşulmasını istemediği, dikkatleri başka yerlere çekmek için çabaladığı gerçeklerden birisi budur.” ifadelerini kullandı.

Gençlerimizin iş bulamadığı için ya da geçim şartları yüzünden Türkiye’den başka ülkelere gitmemesi lazım. Gençlerimizin hayallerini ülkemizde gerçekleştirebilecekleri ortamlara ihtiyaçları var. Umudunu yitirmiş gençlerimize ülke olarak iyi bir gelecek sunmak zorundayız..