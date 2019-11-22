Hayvan hakları yasa teklifi yıllardır Meclis gündeminde.Ama nedense bir türlü ele alınıp kabul edilmiyor.

Şimdi de duyduğuma göre önümüzdeki yıla kalmış.

Belki önümüzdeki yıl da bir sonraki yıla kalır.

Bu mazeretsiz gecikmenin bedeli hayvan dostlarımız için çok ağır oluyor oysa.

Onlara yönelik, eziyet, işkence, zalimce hareketler, yaralama ve öldürmeler sürüyor.

Eve aldıkları kedi ve köpekleri sokağa terk edenlerin sayısı hiç de az değil.

Petshoplarda satış yapanlar, hayvanları dövüştürüp üzerlerinde bahis oynayanlar kârlarına kâr katıyor.

Belediyeler de yasal bir zorlama olmadığı için soruna duyarsız yaklaşıyor, sokak hayvanlarının barınaklara alınması, kısırlaştırılarak korunması konusunda gerekli adımları atmıyor.

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Oysa topu topu beş-altı maddelik bir yasa çıkarılacak kardeşim!

Bakın, ben size önemli maddeleri yazayım:

1) Hayvanlara yönelik öldürme, yaralama, acımasızca ve zalimce eylemlerde bulunanlar ile cinsel istismara girişenlere beş yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilir.

2) Evde baktığı hayvanı sokağa terk edenler bir yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılır.

3) Hayvanları döğüştürüp üzerlerinde bahis oynatanlara bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

4) Yurt dışından ülkemize kaçak yollarla hayvan sokanlar ile petshoplarda hayvan satışı yapanlar 5 yıl hapisle cezalandırılır.

5) Hayvanları fayton ve diğer arabalarda ulaşım amaçlı kullananlara bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

6) Bütün belediyeler hayvan barınakları yapmak, sokak hayvanlarını toplayıp burada barındırmak ve kısırlaştırmak zorundadır. Belediye bütçelerinin yüzde beşten az olmayacak bir kısmı hayvanların korunması için harcanır.

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Buyurun size çıkarılacak yasanın teklifi…

Meclis’in sadece 15 dakikasını alır böyle bir teklifi yasalaştırmak…

600 milletvekiline soruyorum:

Bunu yapmak çok mu zor?