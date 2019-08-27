Gecikmenin 5 nedeni

Ali Babacan başkanlığında bir parti kurulması bekleniyor.

Bu partinin onursal başkanı Abdullah Gül olacak.

Bir diğer parti de Ahmet Davutoğlu liderliğinde siyasi hayata atılacak.

Peki, aylardır konuşulmasına karşın bu iki parti neden bir türlü kurulamadı?

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Bana göre bunun beş önemli nedeni var.

Bir:

Parti kurmak için İçişleri Bakanlığı’na bir dilekçe vermek yeterli.

Ama 81 il’de 500’ü aşan ilçede örgütlenmek pek kolay değil. Bunun için ciddi para desteğine, yani bazı işadamlarının sponsor olmasına ihtiyaç var.

Ne var ki, işadamları Ak Parti iktidarının daha 4 yıl daha süreceğini düşünerek korkuyorlar, verecekleri desteğin holdinglerinin, şirketlerinin başına dert açacağından endişe ediyorlar.

İki:

Yeni kurulacak partilerin dikkat çekmesi, seçmen nezdinde heyecan yaratması için saygın isimlerden oluşan kadrolarla ortaya çıkması zorunlu.

Ama, işadamlarının destek vermekten korkmaları gibi, saygın isimler de iktidarın karşısında yer alacak siyasi oluşumlara girmekte mevcut konumlarını korumak açısından sakınca görüyorlar.

Üç:

Babacan da Davutoğlu da ekonominin biraz daha bozulmasını, işsizliğin daha da artmasını, bunlara bağlı olarak vatandaş tepkisinin yoğunlaşmasını bekliyorlar.

Yaz aylarında özellikle gıda fiyatlarında göreceli bir düşüş yaşanıyor. Isınma için harcama yapılmıyor. Çocukların okul masrafları da yok.

Hal böyle olunca alelacele parti kurmanın akıllıca olmayacağına inanıyorlar.

Dört:

Ak Parti iktidarı özellikle Ortadoğu konusunda çok aktif bir politika izliyor.

İşte, Babacan’ın da Davutoğlu’nun da beklentisi, izlenen bu politikada hatalar yapılması, açmazlara düşülmesi.

Bunun yanı sıra ülkenin dört bir yanına dağılmış 4 milyon mültecinin yaratacağı muhtemel yeni sorunlar da parti kurma konusunda aceleci davranmayışın, uygun zamanı beklemenin bir diğer nedeni.

Beş:

Kamuoyunda merak uyandırmak önemli bir reklam aracıdır.

Kimi ürünler piyasaya çıkmadan önce markalarını gizleyerek, “Geliyor… Geliyor” diyerek günlerce gazete ve televizyonlarda reklam yayınlarlar.

İki müstakbel partinin yetkilileri de merak unsurunun yarattığı ilgiyi sonuna kadar kullanmak istiyor, gizemli olmanın tılsımından yararlanmayı hedefliyorlar.