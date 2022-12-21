GEÇEN SENEKİ FIRTINA

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Geçtiğimiz 2021yılı Aralık ayında para piyasalarında sağlam bir fırtına kopmuş, dalgalanan kurlar bir anda fırlayıp gitmişti.

Malum “Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür” denir, aradan zaman geçince ne olmuş kurlar nereden nereye gelmiş ve nereye gerilemiş insanlar unutup, karıştırabilir.

Bende bu yüzden bir yıl önce aralık ayında yaşanan kur sıçramasını hafta hafta bir tabloda sıraladım.

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Aşağıdaki verileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının günlük olarak yayınladığı gösterge niteliğindeki döviz kurları tablosundan aldım

1.Ara.21 6.Ara.21 13.Ara.21 17.Ara.21 20.Ara.21 21.Ara.21 27.Ara.21 3.Oca.22 DOLAR 13,33 13,77 14,24 16,33 17,47 13,02 11,39 13,42 EURO 15,10 15,55 16,06 18,50 19,67 14,70 12,89 15,23

Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi dolar kuru aralık ayına 13,33 euro kuruysa 15,10 seviyesinde başlamış ve ayı dolar 11,39 euro kuru ise 12,89 ile kapatmış.

20 Aralık 2021 Pazartesi günü ise hem dolar ve hem de euro kuru zirve yapmış.

20 Aralık 2021 günü Merkez Bankası nezdinde durum böyle olsa da serbest piyasa kitlenmiş ve kurlar dolar da 18,30 euro da ise 20 liralar seviyesini görmüştü.

Bu kur depremine yol açan süreç Recep Bey’in akla mantığa, ekonomi bilimine aykırı “faiz sebep, enflasyon” sonuçtur söylemi üzerine girişilen faiz indirimleri ile tetiklenmişti.

2021 yılı Aralık ayına kadar görülen kur hareketlerini de aşağıdaki tabloda gösteriyorum veriler aynı şekilde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının günlük olarak yayınladığı gösterge niteliğindeki döviz kurları tablosundan alındı.

4.Oca.21 2.Ağu.21 1.Eyl.21 1.Eki.21 1.Kas.21 DOLAR 7,36 8,38 8,28 8,84 9,52 EURO 9,03 9,96 9,79 10,24 11,02

AKP iktidarının taammüden yarattığı enflasyona rağmen kurları kontrol edebilmek için uyguladığı baskılama politikaları sonrasında yüzlerce milyar dolar yakıldı, bir sürü sermaye kontrolü uygulanmaya başladı ve Kur Korumalı Mevduat hesabı gibi bütçe dengeleri açısından son derecede riskli bir işe girişildi. Lakin sonuç ortada 2021 yılına 7,36 seviyesinde başlayan dolar yaklaşık iki yılda 18,65 ve 2021 yılına 9,03 lira seviyesinde başlayan euro ise 19,81 lira seviyesine çıkmış bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere son iki yılda dolar kuru iki buçuk kat, euro kuru ise iki kattan biraz fazla artmış bulunmaktadır.

Recep beyin cumhurbaşkanı seçilmesiyle fiilen başlayan tek adam rejiminin kurulduğu tarihte, yani 24 Haziran 2018 tarihinde ise:

25 HAZİRAN 2018 DOLAR 4.63 EURO 5.40

Seviyesindeydi dolar ve euro o günden bu güne yaklaşık üç buçuk dört kat artmış bulunmaktadır.

Sadece bu kur hareketi bile tek adam rejiminin halkımıza ve üreticilerimize ödettiği çok ama ağır bedelin açık ve net bir göstergesidir.

Demedi demeyin yaşananlar bir tesadüf değil bir göstergedir. Bu tek adam rejimi değişip doğru düzgün bir demokratik sisteme geçilmeden ve hukuk devleti yeniden inşa edilmeden yaşayacağımız her bir gün bu günden daha da kötü olacaktır.

AKP, MHP, BBP ve Vatan blokunun bugünkü rejimi değiştirmek gibi bir hedefleri yoktur bu yüzden tek umut 6’lı masa ve altılı masaya destek verecek seçmenlerdedir.

Aman diyeyim altılı masada saçma sapan sebepler ile bir kavga çıkmasın, demokrasi ve hukuk mücadelesi yara almasın.