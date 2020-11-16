Gece çıkan yangın evsiz bıraktı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), DHA- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde tek katlı bir evde elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında, evde kimsenin olmaması nedeniyle can kaybı veya yaralanma olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Bölük Köyü’nde yaşayan inşaat ustası İrfan Dinçer’e (30) ait tek katlı evde gece yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evin tamamını sardı. Köyde yaşayanların haber vermesiyle gelen Yüksekova Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri evde söndürme çalışması başlattı. Saatlerce süren çalışmanın sonunda yangın kontrol altına alındı.

Ev sahibi Dinçer’in eşi ve çocuklarıyla birlikte evde olmaması nedeniyle can kaybı veya yaralanma olmazken, çıkan yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

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