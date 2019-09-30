Ankara Büyükşehir
Belediyesi, Kurtuluş Parkı içerisindeki Trafik Eğitim Merkezi’nde, Başkentli
miniklere eğlenceli bir şekilde trafik kurallarını öğretiyor.
Miniklere; yayaların
ve sürücülerin uyması...
İzmir polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe: yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
http://ajans.dha.com.tr/images/videos/2019_09/2019_09_30/2436267/zmir_polisinden_uyusturucu_tacirlerine_darbe_yaklasik_1_ton_uyusturucu_madde_ele_gecirildi.mp4
MERSİN’de sınıf öğretmeni 30 yıllık eğitimci Nigar Özçelik (50), öğrenci velisinin saldırısı sonucu darbedildi. Hastanede tedavisi tamamlanan Özçelik'in şikayeti üzerine saldırıyı gerçekleştiren veli...
Süper Lig’de geride
bıraktığımız hafta, sezonun ilk dev mücadelelerine tanık
olduk. Bunlardan Galatasaray’la Fenerbahçe’yi Cumartesi akşamı
Türk Telekom’da karşı karşıya getiren derbide, oynanan son
dört maçta...
Ankara Büyükşehir
Belediyesi, Kurtuluş Parkı içerisindeki Trafik Eğitim Merkezi’nde, Başkentli
miniklere eğlenceli bir şekilde trafik kurallarını öğretiyor.
Miniklere; yayaların
ve sürücülerin uyması...