Gebze’de yakıt tankı yandı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, kimya fabrikasının fuel oil tankı yandı. İtfaiye ekiplerince alevler söndürülürken, tankın bulunduğu depo da hasar gördü.

Gebze’de, D-100 yolu yanındaki kimya fabrikasının fuel oil tankında, öğle saatlerinde yangın başladı. Tanktaki yangını fark eden fabrika çalışanları, hemen itfaiyeye haber verdi. Alevler, tankın bulunduğu depoyu kısa sürede kapladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Depo, kullanılmaz hale gelirken, fabrikanın bulunduğu caddeye de suyla karışık yakıt aktı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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