GEBELİKTE KALP RAHATSIZLIKLARI VE HİPERTANSİYONA DİKKAT

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sercan Okutucu, kalp hastalıklar ve hipertansiyonun gebelik dönemlerine etkisi ve ilaç kullanımları hakkında gazetemize konuştu.

Esma ALTIN/ANKARA

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sercan Okutucu, kalp rahatsızlığı ya da hipertansiyon gibi hastalıkları bulunan kadınların gebelik dönemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu rahatsızlıklara sahip kadınların gebelik dönemlerinde dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Okutucu; “Gebelikte ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta anne adayında rastlanan tıbbi durum veya yakınmalar ilaç kullanımını gerektirmedikçe ilaç kullanmamaktır. Çünkü kullanılan ilaçların bazı durumlarda yeni gelişmekte olan bebeğin organ taslakları üzerinde olumsuz etkileri olabilmektedir.” dedi.

‘İLAÇ KULLANIMINA DİKKAT EDİLMELİ’

Kalp rahatsızlığı ya da hipertansiyon gibi rahatsızlıklara sahip gebelerin ilaç kullanımı hakkında bilgi veren Okutucu sözlerine şöyle devam etti; “Hipertansiyonu ya da kalp hastalığı olan gebelerde ilaç kullanımı gerekebilir. Ancak gebelikte ilaç kullanımı gebelik öncesi dönemden farklıdır. Gebelikte ilaç kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bu noktalara dikkat edilirse gebelik süresince kullanılan ilaçlar bebeğin sağlığı ve gelişimini olumsuz yönde etkilemez. Gebelikte ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta anne adayında rastlanan tıbbi durum veya yakınmalar ilaç kullanımını gerektirmedikçe ilaç kullanmamaktır. Çünkü kullanılan ilaçların bazı durumlarda yeni gelişmekte olan bebeğin organ taslakları üzerinde olumsuz etkileri olabilmektedir.”

İlaçların gebelik üzerindeki zararlı etkilerine dikkat çeken Okutucu şunları aktardı; “Doğumsal sakatlıkların yaklaşık olarak yüzde 2-4’ünün gebelikte kullanılan ilaçlara veya toksik maddelere bağlı olduğu düşünülmektedir. İlaç alındıktan sonra annenin kanına karışan ilaç etken maddesi, plasenta adı verilen ve bebeği beslemekle görevli organ aracılığıyla bebeğe geçebilmektedir. İlaçların bebek üzerindeki zararlı etkileri alınan ilaç tipi, dozu ve bebeğin gelişimsel dönemi ile ilgilidir. Bebeğin ilaçlar açısından en hassas olduğu dönem gebelik oluştuktan sonraki ilk 12 haftadır. Bu dönem bebeğin organ taslaklarının oluştuğu dönemdir. Zararlı ilaçlar, bu dönemde kullanılırsa doğumsal anomalilere ya da düşüklere neden olabilir. Organ taslakları oluştuktan sonra kullanılan ilaçlar ayrıca önemli bir soruna neden olmasalar bile organların fonksiyonlarını bozarak bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilirler.”

İlaç kullanımlarının gebelik üzerindeki zararlarını tespit etmek için bazı deneysel çalışmaların yapıldığını belirten Okutucu bu çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Okutucu: “İlaçların gebelik üzerine olan zararlı etkilerini saptamak için deneysel çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalara dayanarak, gebeliğe etkileri açısından ilaçlar beş gruba ayrılmıştır. A grubu ilaçlar; insanlarda herhangi bir risk olmadığı saptanmış ilaçlardır. B grubu ilaçlar; hayvan deneylerinde risk görülmemiştir, ancak insanlarda çalışma yapılmamış ilaçlar veya hayvan çalışmalarında risk saptanmış ancak insanlarda herhangi bir risk izlenmemiş ilaçlardır. C grubu ilaçlar; ilaçla ilgili olarak hayvan ve insan çalışması yapılmamış veya hayvanlarda risk saptanmış ancak insan çalışması yapılmamış ilaçlardır. D grubu ilaçlar; insan çalışmalarında riskli olduğu gösterilmiş, çok özel durumlar dışında gebelikte kullanılamayacak ilaçlardır. X grubu ilaçlar; gebelikte kesinlikle kullanılamayacak ilaçlar bu gruba girer .Gebelik boyunca eğer hekim tarafından herhangi bir nedenle bir ilaç kullanılması gerekiyorsa en fazla C kategorisine kadar olan ilaçlar tercih edilir.” ifadelerini kullandı.

Doktor kontrolünde doğru ve dikkatli ilaç kullanımı ile zararların aza indirgenebileceğini ifade eden Okutucu şunları vurguladı; “Hipertansiyon için kullanılan ilaçlardan bazıları, kan sulandırıcı ilaçların bir kısmı, bazı ritim bozukluğu ilaçları ve kolesterol ilaçları bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle kalp hastalığı olan gebelerin tüm ilaçlarını, kalp ilaçları ve rutin olarak aldığınız reçetesiz satılan ilaçlar da dahil doktoruyla görüşmesi gerekmektedir. Hamilelik sırasında alınması daha güvenli olanları almak için ilaçları değiştirmek gerekebilir. Hamileliğe hazırlanarak ve hamilelik sırasında kardiyoloji uzmanıyla birlikte düzenli olarak takip ederek, kalp rahatsızlığı olan kadınların çoğu güvenle hamile kalabilir ve sağlıklı bir bebeğe sahip olabilir.”

‘OKSİJEN TÜKETİMİ ARTAR’

Gebelik sürecinde kalp damar sisteminde bazı değişimlerin meydana geldiğini söyleyen Okutucu şunları belirtti; “Gebelik döneminde kalp damar sisteminde oluşan normal değişiklikler vardır. Gebelikte kişilerin kan hacminde yüzde 50, nabzında ise yüzde 25 artma görülür. Büyük ve küçük tansiyonunda ise yüzde 10 düşüş görülür. Bu durumlar özellikle gebeliğin yirminci haftasından sonra görülmektedir. Gebe kişilerde oksijen tüketimi artmaktadır. Bu değişimlere bağlı olarak da gebelik döneminde hafif nefes darlığı, yorgunluk, şiddetli olmayan çarpıntı, bacaklarda ciddi olmayan şişliklere rastlanabilir.”

Kalp rahatsızlığının derecesine göre anne adaylarının gebelik döneminde bazı sıkıntıları olabileceğini dile getiren Okutucu şu ifadeleri kullandı; “Gebelikte anne adayının kalbi iki canlıya yetecek işi başarabilmek için daha güçlü ve daha hızlı atmaktadır. Sağlıklı bireylerde bu rahatça tolere edilebilir. Kalp rahatsızlığı olan gebelerde özellikle de hastalığın derecesi ciddiyse gebelik sırasında şiddetli yakınmaları gözlenebilir. Anne ve bebeğin sağlığını tehlikeye sokacak durumlarla karşılaşılabilir. Böyle bir durumda altta yatan hastalığın gerek ilaç tedavisi gerekse ilaç dışı yöntemlerle tedavisi denenmelidir. Anne adayının sağlığı ön planda tutulup gerekli tedavi yöntemleri konusunda anne adayı ve aileyle birlikte konuşulmalı ve en doğru kararlar verilmeye çalışılmalıdır.”

KALP HASTALIKLARININ DERECESİNE DEĞİNDİ

Kalp hastalıklarının derecelerine göre gebelik öncesi ya da sonrası tedavi süreçlerinden bahseden Okutucu şunları anlattı; “Kalp hastalıkları farklı tiplerde olabilir. Gebelik döneminde hipertansiyon, ritim bozukluğu, pıhtılaşmaya yatkınlık, kalp kapak hastalıkları, doğumsal kalp hastalıkları, kalp damar hastalıkları ve kalp kası hastalıkları gibi çeşitli hastalıklarla karşılaşılabilir. Ciddi kapak hastalığı, doğumsal kalp hastalığı ve ritim bozuklukları gibi hastalığı olan kadınlar gebelik öncesi tedavi edilebilir. Örneğin; kapak darlığı balon işlemiyle kapağı genişletilebilir, kapaktaki kaçak onarılabilir, kalpteki delik kapatılabilir ya da ritim bozuklukları ablasyon yöntemiyle yani radyofrekans dalgasıyla yakılarak tedavi edilebilir. Böylece bu kişiler gebeliğe güvenli bir şekilde başlayabilirler. Bununla birlikte her zaman gebelik öncesi kalp hastalığı saptanmayabilir ve gebelik seyrinde anlaşılabilir. Daha önceden kalp hastalığı olmayan kişilerde gebelik sırasında kalp hastalığı saptanma oranı yüzde 1’dir. Yani bazı gebeleri gebelik seyri sırasında tedavi etmek gerekebilir. Örneğin; gebelik sırasında ciddi ritim bozukluğunda ya da hipertansiyonda ilaç tedavisi gerekebilir. Mekanik kalp kapağı protezi olan gebelerin kan sulandırıcı tedavilerine doktor gözetiminde kendileri için uygun olan bir yöntem seçilerek devam etmesi gerekmektedir. Gebeliğin 20’nci haftasından sonra gerektiği takdirde anne adayının karnına radyasyondan koruyucu ekipmanlar sarılarak bazen de radyasyonsuz görüntüleme yöntemlerinin desteği alınarak kapak hastalıklarının girişimsel tedavileri ya da ritim bozukluğunun ablasyon tedavileri uygulanabilir. Bu yöntemlerin hepsi sadece özelleşmiş merkezlerde bu alanda deneyimli operatörler tarafından uygulanacak işlemlerdir.”

Anne adaylarının çocuklarında da kalp rahatsızlığı görülmesi endişeleri hakkında açıklamalarda bulunan Okutucu şunlara dikkat çekti; “Gebelikteki kalp hastalıklarının büyük çoğunluğu genetik değildir. Bebekte doğumsal kalp hastalıklarının oluşumu birçok faktörle olur bunların görece az bir kısmını annenin gebelikte geçirdiği enfeksiyonlar, annenin sistemik hastalıkları diyabet, bağ dokusu hastalığı vs., alkol, sigara ve uyuşturucu gibi toksinler oluşturur. Bebekteki doğumsal kalp hastalıklarının önemli kısmını kalpteki delikler, kapak ve damar darlıkları, bebek doğmadan önce mevcut olup doğumdan sonra kapanması gerekirken bazen hemen kapanmayan damar bağlantısı oluştururken az bir kısmını ise morarma ile giden kompleks doğumsal kalp hastalıkları oluşturur. Anne karnındaki bebeğe yapılacak fetal ekokardiyografi 18’inci hafta ve sonrası için kullanılan bir yöntemdir. Ultrasonik ses dalgaları kullanılarak kalbin yapısını, patolojilerini ve fonksiyonel bozukluklarını teşhis edebilir veya araştırabilir. Konjenital kalp hastalıklarının tamamına yakını bu yöntemle teşhis edilebilir. Kalp kapakları, kalp boşlukları, kalp kasları ve hareketleri, kalp basıncı hakkında bilgi verir. Bu yöntemin verdiği bilgilerle kalp hastalığı olan bebek daha donanımlı hastanelerde ve mevcut hastalığında hazırlıklı bir şekilde doğurtulabilir. Anne karnında ritim bozukluğu olan bebeğe yönelik bazı tedaviler anne aracılığıyla verilebilir. Ayrıca kalp hastalığının sadece bir parçası olduğu genetik bazı hastalıkların erken dönem tanısı sağlanabilir.”

Kalp hastalığı ileri seviyede olmasına rağmen ısrarla bebek isteyen ailelere tavsiyelerde bulunan Okutucu; “Aslında birçok kalp hastalığında gebelik öncesi dikkatli bir değerlendirme ve doğru yönlendirmeyle gebeliğe izin verilmektedir. Ancak bazı kalp hastalıkları gebe kalınmasına kesin olarak engel teşkil etmektedir. Akciğer basıncının yüksek olduğu durumlar, morarma gözlenen doğumsal kalp hastalıkları, çok ciddi kalp kapak hastalıkları, belirgin aort damarı genişlemesi ve ciddi kalp yetmezliği gebelik için sakıncalı durumlardır. Bunların yanında kalp akciğerde ciddi yük oluşturmayan, doğuştan kalpte delik olan durumlar, kalp ameliyatı ile kalp kapak değişimi veya tamiri yapılmış kişiler, ameliyat ile kalp kapak değişimi veya tamiri yapılmış kişiler, yüksek kan basıncına sahip kişiler, ilaç tedavisi altında ritim bozukluğu olan kişiler gebelik öncesi ve sırasında detaylı kontrol ve takiplerle belli bir risk göz önüne alınarak gebe kalabilirler.” dedi.

YÜKSEK KAN BASINCINA DİKKAT ÇEKTİ

Yüksek kan basıncının gebelikte birtakım sorunlara yol açabileceğini belirten Okutucu şunları dile getirdi; “Sağlıklı gebeliklerde bebeğin büyümesi için gerekli olan besin ve oksijen anneden sağlanır. Bu yeterli miktarda anne kanı plasentada dolaştığı ve besin ve oksijenin göbek kordonundan bebeğe geçtiğinde sağlanır. Yüksek kan basıncı gebelikte problemlere sebep olabilir. Örneğin; eğer kadın yüksek kan basıncına sahipse bu plasentaya yetersiz kan akımı olmasına sebep olabilir. Bebeğin, ihtiyacı olan oksijen ve besini düşük miktarda alması demektir. Bu durum bebeğin büyümesini yavaşlatabilir. Gebeliklerin yaklaşık yüzde 5-10’unda hipertansiyon görülür. Bunların yaklaşık yüzde 70’i gebeliğe bağlı gelişen hipertansiyon-preeklampsi bilinen adıyla gebelik zehirlenmesi yaklaşık yüzde 30’u kronik hipertansiyondur.”

Gebelik zehirlenmesine dikkat çeken Okutucu, riskler ve çözüm yolları hakkında bilgi verdi. Okutucu: “Eğer yüksek kan basıncı gebelikten önce herhangi bir zaman varsa bu kronik hipertansiyon olarak bilinir. Bu durum gebelik süresince ve bebeğin doğumundan sonra da devam eder. Kronik hipertansiyonun tedavi edilmesi gerekmektedir hem anne adayının hem de bebeğin sağlığını etkileyebilir. Eğer kan basıncını kontrol altına almak için ilaç tedavisi alınacaksa ilacın gebelikte kullanılmasının güvenli olup olmadığı doktora danışılmalıdır. Preeklampsi 20’nci gebelik haftasından sonra tansiyon yüksekliğinin idrarda protein atılımı ile birlikte olmasıdır. Hafif ve şiddetli olmak üzere iki çeşidi vardır. Şiddetli preeklampside hastalarda tansiyon yüksekliğine ek olarak baş ağrısı, görme bozukluğu, görme bulanıklığı, bilinç seviyesinde değişiklik, karnın sağ üst kısmında veya midede ağrı, bulantı kusma, bebek hareketlerinde azalma, idrar çıkışının azalması gibi şikayetleri olabilir. Şiddetli gebelik zehirlenmesinde yapılan kan tetkiklerinde karaciğer testleri bozulabilir, kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin seviyesi azalabilir. Gebelik zehirlenmesi kontrol altında tutulmazsa anne ve bebeği olumsuz etkiler. Bebek üzerine etkileri arasında bebeğin suyunun azalması, bebekte gelişme geriliği, kalp atımlarında yavaşlama, bebek hareketlerinde azalma gibi etkileri vardır. Tedavisi ilaç kullanımı ve ilaçla kontrol altına alınamayan bazı riskli durumlarda doğumdur. Gebelik zehirlenmesi mutlaka tedavi ve kontrol gerektiren en önemli gebelik hastalıklarından biridir.” ifadelerini kullandı.

BESLENMESİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Gebeliğin de etkisiyle kalp rahatsızlığı olan anne adaylarının kalbinde ekstra bir yük olduğunu bundan dolayı kendilerine çok dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Okutucu sözlerine şöyle devam etti; “Gebelik öncesi kalp hastalığı olan kişilerin gebelik sırasında bir kardiyolog tarafından yakın takip edilmesi gerekir. Hamilelikte gebelik ile ilişkili kalp semptomları özellikle gebeliğin son 3 ayında daha belirginleşebilir. Bu nedenle gebelik esnasında göğüs ağrısı, nefes darlığı ya da çarpıntı gibi şikayetler olduğunda, hastanın bu durumu mutlaka kendini takip eden kadın doğum doktoru ve kardiyoloji uzmanı ile görüşmesi gerekir. Aşırı kilo almaktan kaçınması, beslenmeye dikkat etmesi gerekir. Hamileliğin ilerlemesi ile beraber annenin dolaşan kan hacmi giderek artar ve kalbin üzerine ek bir yük biner. Fazladan alınan kilolar bu yükü daha da artırabileceğinden, diyette hem porsiyonların büyüklüğüne total kalori alımına hem de diyetin içeriğine çok dikkat edilmesi, mesela; aşırı tuzlu gıdalardan kaçınılması önerilir. Gebelik süresince uygun egzersizlerin, mesela düzenli yürüyüşlerin yapılması fiziksel kondisyonda düşme olasılığını azaltır ve hamileliğin getirdiği yük ile annenin daha iyi baş edebilmesine yardımcı olur. Ciddi anemisi olan kişilere demir takviyesi yapılması gerekebilir. Gebelerde EKG ve ekokardiyografi radyasyon içermeyen ve güvenle yapılabilen tetkiklerdir bu nedenle kardiyoloji doktoru bu testleri isteyebilir.”

Aşırı kilo alımından kaçınmanın ve bolca su tüketmenin önemli olduğunu belirten Okutucu şunları söyledi; “Sağlıklı bir hamilelikte kilo alımı 7 ile 12 kilogram arasında değişiklik gösterir. Hamileliğin ilk üç aylık döneminde 1-2 kilo normal sayılır. İkinci üç aylık döneminde bebeğin gelişimi hızlandığından dolayı yaklaşık 5-6 kilogramlık artış görülür. Son üç aylık dönemde ise anne adayları 4-5 kilo daha alır. 15 kilogramın üzerinde kilo alımı söz konusu olduğunda hem bebekte hem de annede ciddi rahatsızlıklar meydana gelir. Anne adayında diyabet ve yüksek tansiyon oluşabilir. Ayrıca anne adayının normal ya da sezaryen yöntemle doğumu bebeğin irileşmesi nedeniyle zorlaşabilir. Kalp hastalığı olan gebelerde aşırı kilo alımından kaçınılmalıdır. Özellikler hipertansiyonu olan anne adaylarından aşırı tuz tüketiminden kaçınılmalıdır. Her şeyden önce su tüketimi gebelikte büyük önem taşır. Her birey için su tüketimi oldukça önemli olsa da hamilelikte bu ihtiyaç daha çok artar. Sade su içimi en faydalısı olsa da günde 3 litreye tamamlamak için açık çay, süt, ayran, çorba ve maden suyu gibi gıdalarla da sıvı ihtiyacı desteklenebilir. Hamilelikte beslenme sürecinde asitli ve gazlı içeceklerden uzak durulmalıdır. Sıvı alımı özellikle kan basıncını ve nabız dengesi için çok önemlidir. Sigara tüketimi, bebeğin ihtiyaç duyduğu kan, oksijen ve besin gibi maddelerin bebeğe ulaşımını azaltmaktadır. Bu da gebelik sırasında düşük riskini iki katına çıkartır. Ayrıca annenin kalp hastalığında kötüleşme ihtimalini de artırır. Alkol tüketimi ise bebeğin beyin gelişimini olumsuz yönde etkileyerek sinir hücrelerinin gelişimine, fonksiyonuna ve yaşam sürelerine zarar vermektedir. Ayrıca gebelikte alkol tüketimi kemik ve kıkırdak hücrelerinde de erken ölümlere sebep olabilmektedir. Bu nedenle hamilelikte beslenme sürecinde anne adaylarının en fazla dikkat etmesi gereken konuların başında alkol ve sigaradan kaçınmak gelmektedir.”